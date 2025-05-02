¡ÖµÜÇ÷¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¡×¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæ¡¡ÁÆÉÊ¤Ë¶±¤¨¤ë·Ý¿ÍÂ³½Ð¤Î»öÂÖ¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡È»ýÏÀ¡É
6·î26Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¸½ºß³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÔºß¤ËÈ¼¤¤¡¢4·î°Ê¹ß¤ÏÊÌ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÂåÌòMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î1Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Î¾®¿ùÎµ°ì¡Ê51¡Ë¤ÈµÈÅÄ·É¡Ê51¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ15Ì¾¤Î¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬½¸·ë¡£¡Ö½Õ¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹º×¤êSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆüº¢¤ÎÉÔËþ¤ò¸À¤¤¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢ÈÖÁÈ½ªÈ×¤ËÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ËÁÆÉÊ¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡¦ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡¢¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¡ÊÁÆÉÊ¤ò¡Ë¥¿¥Ö¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°·¤¦¤Î»ß¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡ÖÈà¤â¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤¿¤Ö¤ó¡×¤È¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÁêÊý¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê39¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Þ¥è¤µ¤ó¤â´ØÀ¾¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÇMC¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÁÆÉÊ¤¬¿³ºº°÷¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¥ï¥¤¥×¤ÇÈ´¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ö¥é¥Þ¥è¤µ¤ó¤¬¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è´é¤¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
º£Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØytvÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¥Ö¥é¥Þ¥è¤À¤¬¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿ÁÆÉÊ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤ë¤È¾®¿ù¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢²¶¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÁêÊý¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²¶¤é¤Î¤³¤È¤â¿³ºº¤·¤À¤µ¤Ø¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤È¥Ü¥±¤òÈäÏª¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Þ¥è¤À¤±¤Ç¤Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁ´¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£±Ô¤µ¤È¤«¡£ÁÆÉÊ¤ÎYouTube¤È¤«¤¹¤´¤¤¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÆÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÁÆÉÊ¤¬ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡£CMÃæ¤Ë¡¢27»þ´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ØÌ²¤¤¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ÁÆÉÊ¤¬¡Ø¤Þ¤¡¤Þ¤¡Âç¾æÉ×¤Ã¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¼ÁÌä¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¤¦ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¼ÁÌä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£CMÌÀ¤±¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÆÉÊ¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¡¦À¾Â¼¿¿Æó¡Ê40¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÎÎ®µ·¤È¤·¤Æ¡¢²¼¡Ê¸åÇÚ¡Ë¤Ë¤Ï²¿¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£ÀèÇÚ¤Ë¤À¤±³ú¤ß¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ÝÉ÷¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸åÇÚ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È°ÂÅÈ¡£
¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç°ÛÏÀ¤òÄè¤·¤¿·Ý¿Í¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸µÁÄ¡È¥¥â¥«¥ï·Ý¿Í¡É¤Î¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¡£
¾®¿ù¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤ÏÁÆÉÊ¤è¤êÀèÇÚ¤À¤«¤é¡¢Íí¤Þ¤ì¤¿¤é¤â¤¦ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÇÛ¿®¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë·ö²Þ¤·¹ç¤¨¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Î¾Êý¤ÎÇÛ¿®¿ô¤â¿¤Ó¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ç¤â·Ý¿Í¤¬¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤¹¤ë¤³¤ÎÎ®¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë¥ß¥¹¤Ã¤¿µÜÇ÷¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤Í¡×
¤³¤Î»ýÏÀ¤ËÎÉ¤Á¤ã¤ó¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤é¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÇú¾Ð¤·¡¢ß·Éô¤â¡Ö¤½¤¦¤«¡ª¡×¤ÈÁêÄÈ¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÇï¼ê³åºÓ¡£ÁÆÉÊ¤¬¶²¤ì¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¸µ±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê55¡Ë¤È¤Î¡ÈÀåÀï¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ºòÇ¯4·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡ÖYouTuber¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÈµÜÇ÷¤òÇÍ¤Ã¤¿ÁÆÉÊ¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·µÜÇ÷¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¿»þ¤Î²¶¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¸À¤¨¡ª¡×¡Ö¤ªÁ°¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¡¢ºî¤Ã¤¿¤±¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ËÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËµÜÇ÷¤ÎÊý¤¬¡Ö¤â¤¦´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¡£¤â¤¦¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¡È¹ß»²¡É¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁÆÉÊ¤ÈµÜÇ÷¤Î¥Ð¥È¥ë¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë·Ý¿ÍÃç´Ö¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£