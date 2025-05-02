6mÄ¶¤Î¹â¤µ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÍî²¼¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡È´íÆÆ¾õÂÖ¡É¡¡»î¹çÃæ¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤Ë¡Ö¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¡×¤È¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î²ñÄ¹¤¬À¼ÌÀÈ¯É½
¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤éÆüËÜ»þ´Ö2Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÂÐ¥«¥Ö¥¹¤Î»î¹çÃæ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬³°Ìî¤Î´ÑµÒÀÊ¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍî²¼¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«CBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7²óÎ¢¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ÃËÀ¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ØÅ¾Íî¡£¹â¤µ¤Ï21¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó6.4¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢·ÙÈ÷°÷¤äµßµÞÂâ¤¬¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°²ñÄ¹¤Ï¡ÖºòÌëÈ¯À¸¤·¤¿Èá»´¤Ê»ö¸Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³§¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¡¢¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Û¤É¿É¤¤½Ö´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï°ì¤Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÄ·ë¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Èà¤ÈÈà¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¸ø°Â¶É¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¤Ë¸ø¼°X¤Ç¡È¤³¤Î»ö·ï¤ò»ö¸Î¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢ÃËÀ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ´íÆÆ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£