米グーグル(Google)は、AIサービス「NotebookLM」のスマートフォン向けアプリを予告した。AndroidとiOS向けに配信される。

スマートフォンアプリ版「NotebookLM」では、ノートブックの作成や、音声ディスカッションの作成・参加などの機能のほか、共有シートからNotebookLMにソースを直接アップロードすることができる。

現在、AndroidとiOS向けに事前登録を受け付けている。App Storeの情報によると、5月20日配信予定。

We have heard you LOUD & CLEAR that you want an app like... yesterday. We're a few weeks from the beta launch, but in the meantime you can join the app waitlist TODAY ⬇️



It will auto-download to your device at launch, so you can be one of the first have our app in your pocket 🏆