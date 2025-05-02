¡ã²ÉÌÛ¤ÊµÁÉã¤ÈÆ±µï¡äÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈµÁÉã¤¬¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×¤¤¤¤Ê¤ê¼Õºá¤µ¤ì¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ÚÂè4ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥Ò¥«¥ê¡¢29ºÐ¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¥æ¥¦¥¤È¡¢3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥½¥¦¥¿¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤ÏÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏµÁÉã¤ÈÆ±µïÃæ¡£°ÊÁ°¤«¤é²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤«¤éÅ¾¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«Çº¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢É×¤¬½÷À¤È2¿Í¤¤ê¤Ç°û¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°ÍÉ¤·¤¿»ä¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ß¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï°Õ³°¤È¥â¥Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ò¤·¤¿¤é¡¢Éâµ¤¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¥¯¥ß¤Ï°Å¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ß¤Î²È¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤ÏµÁÉã¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤òÃë¿²¤µ¤»¤¿¸å¡¢»ä¤ÏµÁÉã¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£É×¤«¤éÉâµ¤µ¿ÏÇ¤Î¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÉáÃÊ²ÉÌÛ¤ÊµÁÉã¤«¤é¼Õ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¶²½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÉã¤Î²¹¤«¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡ÄµÁÉã¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ß¤Î²È¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇµÁÉã¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÏÃ¤Ï¥æ¥¦¥¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£Å¾¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï¥Ò¥«¥ê¤µ¤ó¤ÎË¾¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÉÌÛ¤ÊµÁÉã¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µÁÉã¤¬µÁÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¡¢É×¤ËÅ¾¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦¥µ¥µ¥ß¥Í¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
µÁÉã¤Î²¹¤«¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡ÄµÁÉã¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ß¤Î²È¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇµÁÉã¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡¢¡ÖÏÃ¤Ï¥æ¥¦¥¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£Å¾¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï¥Ò¥«¥ê¤µ¤ó¤ÎË¾¤à¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÉÌÛ¤ÊµÁÉã¤È¤Ïµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µÁÉã¤¬µÁÌ¼¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¡¢É×¤ËÅ¾¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦¥µ¥µ¥ß¥Í¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È