¡ÖÍÛÚöÏ°¡×¤«¤é42Ç¯¡¢Ì¾½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö²Ú¤ÎÍð¡×¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ
½÷Í¥¤ÎÂôÅÄ°¡Ìð»Ò¡¢Ë§ËÜÈþÂå»Ò¤È3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓ¾åµ¨¼Â»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤ÎÉñÂæ·Î¸Å¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÉñÂæ¡Ö¥µ¥ó¥º¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃÓ¾å¤Ï¡Ö¤ï¡¼¤¤¡¢ÂôÅÄ¤µ¤ó¤¬6Æü´Ö¤ÎÎ¹¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¡¢ºòÆü¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á´°÷Â·¤Ã¤Æ¤ª·Î¸Å¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤ï¤ºÇï¼ê¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿½÷Í¥¤ÎÂôÅÄ°¡Ìð»Ò¡¢Ë§ËÜÈþÂå»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤µ¤¢¡¢¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È5Æü´Ö¡ª¡©¤³¡¢ÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¹¤®¡×¤È¾å±é¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÉñÂæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃç´Ö¡ªÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¼Ì¿¿¤«¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤óÁÇÅ¨¡¡³§¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃÓ¾å¤Ï1983Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÍÛÚöÏ°¡×(Åì±Ç)¤ÇÂè7²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢1988Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö²Ú¤ÎÍð¡×(Åì±Ç)¤Ç¤Ï¡¢Âè12²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤·¤¿¡£¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾½÷Í¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿
¡¡¤¤¤·¤¯¤é¤Ò¤é¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é¡Ö¥µ¥ó¥º¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¡×¤Ï9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¥·¥¢¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó(Åìµþ¡¦ËÅç¶è)¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£