³°´ÄÆ»¤Î¹©»ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡© ÅìÌ¾¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥óH¥é¥ó¥×¤Ç¤Ï¥È¥ó¥Í¥ëºÎ·¡¤¬´°Î»¡Ú¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ»Ï©·×²è¡Û
³°´ÄÆ»¡¦ÅìÌ¾JCT¡ÊÆî¹Ô¡ËÃÏÃæ³ÈÉý¹©»ö¤Î¾õ¶·¡£2025Ç¯5·î1Æü»£±Æ¡£
Åìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¸ú²Ì¤Ï¡©
Åìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¤Î¹©»ö¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¡Ê³°´ÄÆ»¡Ë¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¤ª¤è¤½15km¤ÎÈÏ°Ï¤ò±ß¾õ¤Ë·ë¤Ö¡¢Á´Ä¹Ìó85km¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÉô¡Ê¹âÂ®Æ»Ï©¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´Ø±ÛÆ»¤ÈÏ¢Íí¤¹¤ëÂçÀô¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊJCT¡Ë¤«¤é¹âÃ«JCT¤Þ¤Ç¤ÎÌó50km¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯5·î¸½ºß¡¢Á´Ä¹Ìó85km¤Î¤¦¤Á´Ø±ÛÆ»¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ò·ë¤Ö16.2km¤Î¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶è´Ö¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÔ¿´Éô¤ò·ÐÍ³¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¹°è¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¹Ù³°¤Ø¤ÈÊ¬»¶¤µ¤»¤ëÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼óÅÔ·÷Á´ÂÎ¤ÇËýÀÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´ûÂ¸Æ»Ï©¤ÎÁö¹Ô´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¤¬´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢¼óÅÔ·÷¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤ä´Ä¶²þÁ±¡¢±ß³ê¤Ê¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î·ÁÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀþ¥È¥ó¥Í¥ë¤Î»ö¶È¤¬¿Ê¹ÔÃæ
·¡ºïºî¶È¤¬´°Î»¤·¤¿³°´ÄÆ»¡¦ÅìÌ¾JCTÅìÂ¦£È¥é¥ó¥×¤Î¾õ¶·¡£2025Ç¯5·î1Æü»£±Æ¡£
³°´ÄÆ»¡¦ÅìÌ¾JCT H¥é¥ó¥×¤Ç¤Ï·¡ºïºî¶È¤¬´°Î»¡£
Åìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¤Î»ö¶È¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ï¡¢Åìµþ³°´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ÇËèÆü¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È2025Ç¯5·î2Æü¸½ºß¤Ï¡¢ËÜÀþ¥È¥ó¥Í¥ë¡ÊËÌ¹Ô¡¦Æî¹Ô¡ËÂçÀôÆî¡¢Ãæ±ûJCT ÆîÂ¦B¡¦F¥é¥ó¥×¡¢ÅìÌ¾JCTÅìÂ¦A¥é¥ó¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·ー¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¡Ê·¡ºïµ¡¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÃæ¤¬·¡¤ê¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÀôJCT ÆîÂ¦F¥é¥ó¥×¡¢Ãæ±ûJCT ËÌÂ¦A¡¦H¥é¥ó¥×¡¢ÅìÌ¾JCTÅìÂ¦H¥é¥ó¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥×¥·ー¥ë¥É¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢´û¤Ë·¡ºïºî¶È¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥×¥·ー¥ë¥É¹©»ö¡§³°´ÄÆ»¤È´ûÂ¸¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¥é¥ó¥×¤Î·¡ºï¹©»ö
·¡ºïºî¶È¤ò°ì»þÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤â
ÃÊ¼è¤êÂØ¤¨ºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢·¡¿Êºî¶È¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë³°´ÄÆ»¡¦Ãæ±ûJCTÆîÂ¦F¥é¥ó¥×¤Î¾õ¶·¡£2025Ç¯4·î11Æü»£±Æ¡£
°ìÊý¡¢ËÜÀþ¥È¥ó¥Í¥ë¡ÊËÌ¹Ô¡¦Æî¹Ô¡ËÅìÌ¾ËÌ¤Ç¤Ï·¡¿Êºî¶È¤ò°ì»þÃæ»ß¡£Ãæ±ûJCTÆîÂ¦ F¥é¥ó¥× ¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÅÅ¸»ÁõÃÖ¤ä¡¢·¡ºïÅÚ¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë³Æ¼ïÀßÈ÷¤ò¡¢¥·ー¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤Î¸åÊý¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¹£Æâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤Ë¤è¤ê¡¢·¡ºïºî¶È¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ³°´Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢Æ±¹©»ö¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¬À©¤Î¾ðÊó¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È2025Ç¯5·î2Æü¸½ºß¡¢ Â¿ËàÄéÄÌ¤ê ¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è´îÂ¿¸«6ÃúÌÜ25ÈÖ¡¢7ÃúÌÜ33ÈÖÀè¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ Ìë´Ö¤ËÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤Îµ¬À©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅìÌ¾JCTÅìÂ¦A¥é¥ó¥×¤Î¥·ー¥ë¥É¹©»ö¤¬Â¿ËàÄéÄÌ¤ê²¼¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¾Àß¤Ç¤¢¤ëÏ©ÌÌÊ¤¹©ÈÄÅù¤ÎÅ±µî¤äÊÞÁõ¹©»ö¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¤Î¹©»ö¤Ë¤è¤ë¸òÄÌµ¬À©¡Û
µ¬À©¾ì½ê¡§Â¿ËàÄéÄÌ¤ê ¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è´îÂ¿¸«6ÃúÌÜ25ÈÖ¡¢7ÃúÌÜ33ÈÖÀè¡Ë
µ¬À©Æü»þ¡§2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë³ÆÆü20»þ～Íâ6»þ¡ÊÆüÍËÆü¤ÎÌë´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
µ¬À©ÆâÍÆ¡§ÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô
Åìµþ³°¤«¤¯´Ä¾õÆ»Ï©¤Î¹©»ö¤Ï¤«¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³«ÄÌÌÜ½è¤Ï¤Þ¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Web¥Úー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ÊÄ½¤¬ËèÆü¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ö¶È¼«ÂÎ¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³«ÄÌ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤Æ±»ö¶È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£