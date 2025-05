¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¶ì¤ß¤¬¤¢¤ê´Å¤µ¤¬°ú¤­Î©¤Ä¡ªTIDA CREATION¡Ö¥Á¥í¥ê¥¢¥óµÜ¸ÅÅç¹õÅüÌ£¡×

TIDA CREATIONが、創業20周年を迎えたのを記念してチロリアンで有名な千鳥饅頭総本舗とコラボレーションを実現しました。

TIDA CREATION「チロリアン宮古島黒糖味」

内容量 :10本

料金 :1,080円(税込)

コラボ商品を、2025年5月25日(日)より南国雑貨TIDA/島cafeとぅんからやにて販売開始します。

これまで、九州各地(福岡:あまおう、八女:抹茶、熊本:阿蘇ミルク、嬉野:紅茶)などの「九州パラダイス」シリーズを展開してきたチロリアン。

今回の宮古島黒糖味は株式会社TIDA CREATIONとの初コラボという形で新しい味を誕生させました。

【商品概要】

チロリアン宮古島黒糖味

販売場所 :南国雑貨TIDA(沖縄県宮古島市上野新里1214)

新鮮なミルクとバターをたっぷり使いチロル伝統のレシピでサクッと焼き上げた軽い食感のロールクッキーに宮古島多良間産の黒糖を口どけなめらかなクリームに入れました!多良間産の黒糖は塩気やえぐみが少なく、ほんのりと苦みがあり甘さが引き立つのが特徴です。

多良間産の黒糖を粉状にして、チロリアン独自のクリームと混ぜ合わせることで、新たなスイーツを生み出しました。

パッケージには、宮古島のシンボル的存在の「宮古島マモル君」をチロリアン風のイラストに起用!黒糖の原材料であるサトウキビも沖縄らしさを感じるお土産としてもおすすめの品です。

【チロリアンとは】

チロリアンは、発売から61周年。

1962年に千鳥屋が発売した洋菓子で、株式会社千鳥饅頭総本舗の登録商標です。

福岡の土産として、またお茶の間のお菓子として親しまれてきたチロリアン。

オーストリアのチロル州に古くから伝わってきた伝統的なレシピでロールクッキーに、クリームを詰めるというアレンジを加え、千鳥屋が愛情を込めて作っています。

