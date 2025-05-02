ÊÆÀ¯¸¢¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¾®¸ýÍ¢ÆþÉÊ¤Ø¤ÎÌÈÀÇÁ¼ÃÖ½ªÎ»¡¡¡ÖSHEIN¡×¡ÖTemu¡×¤Ê¤É¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï2Æü¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î800¥É¥ëÌ¤Ëþ¤Î¾®¸ýÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈÀÇÁ¼ÃÖ¤ò½ªÎ»¤·¡¢²ÝÀÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ·Ï¤Î³Ê°ÂÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖSHEIN¡×¤ä¡ÖTemu¡×¤Ê¤É¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢800¥É¥ëÌ¤Ëþ¤Î¾®¸ý¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´ØÀÇ¤òÌÈ½ü¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè·î¡¢¤³¤ì¤òÄä»ß¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô»þ´Ö2Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¤«¤é´ØÀÇ¤ÎÄ§¼ý¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆÏ¤¯800¥É¥ë°Ê²¼¤ÎÍ¹ÊØÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÙÊª¤Î²ÁÃÍ¤Î12¡ó¤Î´ØÀÇ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ÙÊª1¤Ä¤Ë¤Ä¤100¥É¥ë¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿6·î¤«¤é¤Ï1·ï¤¢¤¿¤ê200¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÏËèÆüºÇÂç400Ëü¸Ä¤Î¾®¸ý²ÙÊª¤¬¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·Ï¤Î³Ê°ÂÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖSHEIN¡×¤ä¡ÖTemu¡×¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£