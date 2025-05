X JAPANのギタリストhideさん(本名松本秀人)が1998年5月2日に33歳で亡くなって、この日で27年となった。X(旧ツイッター)では「#hide」がトレンド入りした。

hideさんの公式Xはこの日、「2025年5月2日 hide Memorial Day 2025 hideが旅立って27回目の春を迎えました 本日は『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” 〜Life is still going on!! 〜』が開催されます 宇宙の旅から帰ってくるhideと一緒にhide with Spread Beaverの歴史的ライブを楽しんでください」とつづった。2、3日に東京体育館で「メモリアルライブ」が開催される。

一般アカウントでも「hideさんが旅立った頃、私は小学生でした。大人になり、何となく、気になってたhideさん。hideさんの扉をあけて、10年。私の心にはいつもhideさんがいます」「今日はhideの命日なんだね。曲を知った時には無くなってたから生きてる時に曲を知りたかった! 今聞いても色あせない曲たちは素晴らしい」「今日で27年か 当時子どもだった俺がhideを知ったのは没後です 今年同じ歳になるけれど hideの1割も何もなせてないわ 偉大すぎるよあなたは」などと書き込まれていた。