61ºÐÈþ¿Í½÷Í¥¡¢¥Ó¥¥Ë¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥Ã¥×¥¹Ãå¤¿¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹»Ñ¤Ç³«µÓÈþÀ¸Â¤òÈäÏª¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¶ÃÃ²
½÷Í¥Æî²ÌÊâ¡Ê61¡Ë¤¬2Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÀÖ¤¤¥Ó¥¥Ë¥¿¥¤¥×¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤ªÊ¢¤ò½Ð¤·¡¢¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ²óÅ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡¢¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
37Ç¯ÍèÃçÎÉ¤·¤ÎÇÐÍ¥º´Ìî»ËÏº¡Ê70¡Ë¤ÈÈÖÁÈ¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤ÏÆî¤¬º¸Â¤ò¥Ý¡¼¥ë¤Ë´¬¤¤Ä¤±¤Æ¡¢³«µÓ¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿±¦Â¤òÀû²ó¤µ¤»¤ÆÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯À¸Â¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£ÃÃ¤¨¤¿Ê¢¶Ú¤âÈäÏª¤·¡¢61ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÆ°¤¤Ë¡¢¶Ã¤¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
º´Ìî¤¬¿È¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤¨¤Ã¡¢»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤ÈÆî¤Ï¡Ö»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¼ñÌ£¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£