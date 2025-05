最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2025年5月2日から4日までの3日間、インテックス大阪にて「大阪コミックコンベンション 2025」を開催中!

オープニングセレモニーには豪華セレブが登場しました☆

大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025 オープニングセレモニー

開催期間:2025年5月2日(金)〜5月4日(日・祝)

開催時間:※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年5月2日(金)11:00~19:00

・2025年5月3日(土・祝)10:00~19:00

・2025年5月4日(日・祝)10:00~18:00

イベント内容:

・国内外映画、コミックなどの最新情報公開

・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)

・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示

・最新技術を使った様々なコンテンツの体験

・海外セレブ俳優との交流

・ステージでのライブやパフォーマンス

・コスプレイヤーとの交流、コンテスト

・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

会場:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102)

主催:株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会

2016年の第1回から毎年関東圏にて開催されていた東京コミコンが、2023年5月「大阪コミコン2023」として大阪に初上陸。

豪華セレブが登場するオープニングセレモニーが開催されました。

サン・カン

「ワイルド・スピード」シリーズ等に出演したサン・カンさん。

マッツ・ミケルセン

『ライオン・キング:ムファサ』等に出演したマッツ・ミケルセンさん。

ヒュー・ダンシー

『ハンニバル』等に出演したヒュー・ダンシーさん。

マッツ・ミケルセンさんとの『ハンニバル』コンビも☆

エミリー・ラッド

『ONE PIECE』等に出演したエミリー・ラッドさん。

ダニエル・ローガン

『スターウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』等に出演したダニエル・ローガンさん。

クリスティーナ・リッチ

「アダムス・ファミリー」シリーズ等に出演したクリスティーナ・リッチさん。

エドワード・ファーロング

『ターミネーター2』等に出演したエドワード・ファーロングさん。

ビル・スカルスガルド

『IT/イット』シリーズ等に出演したビル・スカルスガルドさん。

C.B.セブルスキー

マーベルコミックス編集長のC.B.セブルスキーさんが登場。

中丸雄一

他に、メインMCとして中丸雄一さん

IMALU

IMALUさん。

NMB48

さらにPR大使としてNMB48から安部若菜さん、塩月希依音さん、小嶋花梨さん、青原和花さん、三鴨くるみさんも登場しました☆

インテックス大阪にて2025年5月2日にて3日間にわたり開催中の「大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025」オープニングセレモニーの紹介でした!

