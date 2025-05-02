£Ó£È£É£Î£Ð£Ï¡¢7-3·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬5¡ó¸º±×¤ÇÃåÃÏ¡¦1-3·î´ü¤â35¡ó¸º±×
¡¡¥·¥ó¥Ý <5903> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬5·î2Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯7·î-25Ç¯3·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.0¡ó¸º¤Î7.9²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î12.1²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï65.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î80.1¡ó¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.2ÇÜ¤Î4.1²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34.5¡ó¸º¤Î1.6²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î14.5¡ó¢ª10.3¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿4-6·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.2ÇÜ¤Î4.1²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë1-3·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ34.5¡ó¸º¤Î1.6²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ß¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î14.5¡ó¢ª10.3¡ó¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹