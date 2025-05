¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¡×¡Ö¥¹¥Ä¡¼¥ëºÂÊÔ¤ß¡×¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ¡ª¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿¡¼OZONE

西新宿の住まいとインテリアの情報センター【リビングデザインセンターOZONE】では、「木の恵み展2025」において「バターナイフ」(2025年5月18日(日))と「スツール座編み」(2025年5月24日(土))のワークショップを開催します。

リビングデザインセンターOZONE

所在地 : 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー3〜7階

アクセス: 新宿…JR「新宿」駅南口から徒歩 約12分、

都営新宿線・京王新線「新宿」駅から徒歩 約10分

初台…京王新線「初台」駅から徒歩 約6分

都庁前…都営大江戸線「都庁前」駅 A4出口から徒歩 約8分

参宮橋…小田急線「参宮橋」駅から徒歩 約10分

西新宿の住まいとインテリアの情報センター【リビングデザインセンターOZONE】では、「木の恵み展2025」において「バターナイフ」(2025年5月18日(日))と「スツール座編み」(2025年5月24日(土))のワークショップを開催。

東京・神奈川・埼玉・千葉の木製家具や木工品をデザイン・製作するデザイナー/メーカーが集まり活動する木のものづくり探訪。

「木の恵み展2025」では、木のものづくり探訪に所属する8名のデザイナー/メーカーが生み出した家具や日用品など紹介します。

機能美と造形美を兼ね備えた彼らの作品からは、木が持っている本来の柔らかさや強さが表わされており、自然の恵みに対する思いが込められていることが伝わってきます。

会期中には木を削り出してつくる「バターナイフ」と「スツール座編み」のワークショップを開催します。

展示やワークショップの体験を通じて、その確かなつくりと木の温もりを体感出来ます。

●ワークショップ

出展作家の手ほどきで木工作品をつくってみませんか。

※ワークショップ毎に申込先が異なりますので、ご注意ください。

※ワークショップの申込は先着順です。

「東京の木で作るバターナイフ」

講師 : 伊藤 洋平(八王子現代家具工芸学校)

内容 : 約10種類の東京の木の中から選び、

糸鋸とヤスリを使い自分で切って・削って・磨き上げて

オリジナルのバターナイフを作ります。

日時 : 2025年5月18日(日)

(1)11:00〜12:30 (2)14:00〜15:30 (3)16:30〜18:00

会場 : 5F セミナールーム

参加費: 2,000円(税込)〜*木の種類によって値段は変わります。

定員 : 各回10名(小学生以下は保護者同伴)

申込先: info@gendaikagu.com

「ペーパーコードのスツールの座編み」

講師 : 田澤 祐介(森想木工舎)

内容 : 和紙のペーパーコードを使用したスツールの座編みを

体験できるワークショップです。

ブナ材のフレームにソープフィニッシュを施し、

封筒編みという手法で座面を編み込みます。

完成品サイズ: W500×D350×H427×SH395mm 完成時重量:約3kg

※お持ち帰り用に持ち手つきの袋の用意あり。

実費で配送可能。

日時 : 2025年5月24日(土) 11:00〜18:00 ※お昼休憩 1時間

会場 : 5F セミナールーム

参加費 : 33,000円(税込)

定員 : 5名

申込先 : 2thinkforest@gmail.com

ペーパーコードのスツールの座編み

●展示会

「木の恵み展2025」

会期 : 2025年05月08日(木)〜2025年05月27日(火)

※水曜日休館(祝日除く)

時間 : 10:30〜18:30

会場 : リビングデザインセンターOZONE

(6F パークサイドスクエア ほか)

〒163-1062 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

入場料 : 無料

主催 : 「木のものづくり探訪」展実行委員会

協力 : リビングデザインセンターOZONE

お問い合わせ先: east_woodwork@yahoo.co.jp

<出展作家>

・森想木工舎(神奈川・横浜市):

椅子・テーブル・テレビボード

・kihana furniture(埼玉・川口市):

椅子・テーブル

・hiroki naganuma design studio(埼玉・川口市):

スツール・テーブル

・ハオアンドメイ(埼玉県・鴻巣市):

椅子

・田山木工芸(千葉・長南町):

スツール・本棚

・sim design(東京・町田市):

椅子

・タカマツ製作室(東京・八王子市):

ベンチ

・八王子現代家具工芸学校(東京・八王子市):

椅子・テーブル

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「バターナイフ」「スツール座編み」ワークショップ開催!リビングデザインセンターOZONE appeared first on Dtimes.