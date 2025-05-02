Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©»Ù±çÅ¸¡×¡Ú¹âÃÎ¡Û
»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬¹âÃÎ»Ô¤Î¥ªー¥Æ¥Ô¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î¥ªー¥Æ¥Ô¥¢¹âÃÎ¿Þ½ñ´Û¤Ç2Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©»Ù±çÅ¸¡×¤Ï¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¸©Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢°é»ùµÙ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀ©ÅÙ¤ò¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥Þ¤ä°éµÙ¥Ñ¥Ñ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ê¤É»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëËÜ¤¬¤ª¤è¤½100ºýÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼«Í³¤Ë¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸©Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2024Ç¯ÅÙ¤ÎÏ«Æ¯ÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡¢°é»ùµÙ²Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬2·ï¤ÇµÙ²Ë¤Î¼èÆÀ¤ä°éµÙ¸å¤Î¿¦¾ìÂ¦¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ËÜ¤È¥Ñ¥Í¥ë¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡¢5·î29Æü¤Þ¤Ç¹âÃÎ»Ô¤Î¥ªー¥Æ¥Ô¥¢¹âÃÎ¿Þ½ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£