ABEMA の2025年新作冬アニメの最終 ランキング 上位5作品が発表され、 テレビ アニメ『薬屋のひとりごと』第2期が中間に続き「再生数 ランキング 」で首位となった。今期も バラエティ ーに富んだ話題作が続出したなか、再生数部門ではクール半ばの中間 ランキング に続き、“ 後宮 謎解きエンターテインメント”『薬屋のひとりごと』第2期が1位に。 後宮 の闇が徐々に暴かれ、壬氏の秘密も明らかになるなど衝撃の展開が続き、コメント部門でも4位にランクイン。4月からの第2クールも「 ABEMA 」の週間 ランキング で首位をキープし続けており、今後の展開に多くの注目が集まっている。

また2位も中間 ランキング に続いて、「 ABEMA 」にて地上波1週間先行・見放題独占配信された『外れスキル《木の実マスター》〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について』がランクイン。最終話では「木の実マスター最高!」「2期こい!」など、続編を望む声も寄せられた。コメント数部門では、大人気異世界ファンタジー『Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season』が1位を獲得。スバルたちを襲う強敵・大罪司教たちとの死闘の数々に注目が集まり再生数部門でも4位にランクインした。最終話では、「最終回やだ!」「ベア子 かわいい よベア子」などのコメントが寄せられたほか、“4th seasonの制作決定”といううれしいお知らせも発表され、大盛り上がりで3rd seasonの幕を閉じた。続く2位には、大人気ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream !』より、ミステリアスな雰囲気を纏う劇中バンド「Ave Mujica」の物語が紡がれた新シリーズ、 テレビ アニメ『BanG Dream ! Ave Mujica』がランクイン。「Ave Mujica」のメンバーを取り巻く秘密の数々や、前作 テレビ アニメ『BanG Dream ! It's MyGO!!!!!』にも繋がる物語が描かれ、多くのファンが注目。最終話では「新曲めっちゃいいな」「 Digg y-MO'が貫通してる」など、多くの反響が寄せられた。ほかにも再生数部門には、大人気漫画初の テレビ アニメが多くの話題を呼んだ『チ。 ―地球の 運動 について―』『SAK AMO TO DAYS』、コメント数部門には、一風変わった異色の異世界ファンタジーが描かれた『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』『悪役令嬢転生おじさん』がランクイン。視聴者からロスの声が溢れるほど、今年の冬を大いに盛り上げた。 ランキング は、「 ABEMA 」アニメチャンネルにて放送中の2025年1月クールの新作アニメと継続新作アニメを対象に、第1話または1月クールの初回放送から、最終話までの視聴データを独自に集計。リアルタイム放送、およびオン デマ ンド配信での1話あたりの平均再生数、放送時の平均コメント数から算出した「再生数 ランキング 」「コメント数 ランキング 」各 ランキング の上位5作品が発表される。 ABEMA 2025年新作冬アニメ再生数 ランキング 第1位: テレビ アニメ『薬屋のひとりごと』第2期第2位:外れスキル《木の実マスター》〜スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について第3位:チ。 ―地球の 運動 について―第4位:Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season第5位:SAK AMO TO DAYS ABEMA 2025年新作冬アニメコメント数 ランキング 第1位:Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season第2位: テレビ アニメ「BanG Dream ! Ave Mujica」第3位:戦隊レッド 異世界で冒険者になる第4位: テレビ アニメ『薬屋のひとりごと』第2期第5位:悪役令嬢転生おじさん