訴訟大国のアメリカではビジネスシーンでの謝罪は避ける傾向にある(写真:metamorworks/PIXTA)

そうした「文化の違い」を乗り越え、齟齬のないコミュニケーションを取るために気をつけるべきポイントを、岡田氏の著書『教養としての「異文化理解」』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

「フェイス・スレトニング・アクト」とは?

フェイス・スレトニング・アクト(Face Threatening Act=FTA)とは、相手の「フェイス」すなわちその人の社会的な評価や尊厳(面子)を脅かす行動や発言を指します。

この概念は、ペネロペ・ブラウンとスティーヴン・レビンソンによって提唱された「ポライトネス理論(Politeness Theory)」の中核を成すものです。彼らは、コミュニケーションにおけるフェイスを「ポジティブ・フェイス」と「ネガティブ・フェイス」の2つに分類しました。

ポジティブ・フェイス

他者に自分が好意的に受け入れられたい、認められたいという欲求です。褒め言葉を受けたり、主張が認められることで満たされるのがその一例です。

他者からの干渉や強制を避け、自分の行動を自由に決定したいという欲求です。頼みごとを断る際や無理やり何かを押しつけられる状況では、このネガティブ・フェイスが脅かされる可能性があります。

FTAは、この「ポジティブ・フェイス」と「ネガティブ・フェイス」のいずれか、あるいは両方を損なう行為を指します。具体的な例としては、次のようなものがあります。

批判や否定

相手のポジティブ・フェイスを脅かす典型的な行動です。例えば、意見に対して直接的に「それは間違っている」と言うことは、相手の自己肯定感や社会的評価を脅かします。

依頼やお願い

ネガティブ・フェイスに対する脅威です。特に日本では、直接的な依頼が相手の自由を侵害すると感じられるため、間接的な表現や敬語を使って、依頼の負担感を軽減することが重要とされています。

「過度な賞賛」はプレッシャーになることも

ここからはFTAの具体的な例として、)め方、⊆犬衒、謝り方、ね兇な、ッ任衒、Π様蠅了妬について、それぞれのケースでフェイスがどのようにかかわるか、異文化間での違いなどについて、ユニークな事例を交えて説明しましょう。

)め方

褒める行為は、一見相手のポジティブ・フェイスを強化するように思われますが、場合によっては逆効果になることもあります。褒める際、相手が「自分の能力を過度に評価されている」と感じると、プレッシャーや不快感を与えてしまう可能性があるのです。

日本では、控えめな自己表現が尊ばれるため、過度な賞賛は相手にプレッシャーを与え、ネガティブ・フェイスを脅かすことがあります。「すごく頑張ったんですね」と言われると、次も同じレベルの成果を期待されているように感じるのです。

アメリカでは、褒め言葉は頻繁に使われ、相手のポジティブ・フェイスを尊重する一方、褒められることに慣れていない文化の人には逆に「これくらいのことで大げさだ」と感じることもあります。

⊆犬衒

叱るという行為は、どの文化にも見られる普遍的な行動ですが、その方法や目的は文化によって大きく異なります。

叱り方において、日本は「恥の文化」の典型例とされています。恥の文化では、他者からの評価や社会的な立場が重要であり、叱る際にもその人が社会においてどう見られるかを意識します。日本の企業文化では、叱る際に他者の前で個人を責めるのではなく、個別に話をする傾向があります。

また、叱る際にも「この点はもう少し工夫できるかもしれませんね」といった、遠回しな表現が使われます。これは、本人の「面子」を守りつつ指導を行うためです。

逆に、「罪の文化」が強い西洋社会では、個人の道徳的責任が重視されるため、間違った行動に対しては直接、個人を責める形で叱ることが一般的です。

ですので、「この部分が間違っているので、次回からはこうしてほしい」や「この方法ではうまくいかないから、他のやり方を考えましょう」など、公の場でも普通に叱責が行われています。個人に働きかける傾向が強いのです。

他の文化圏では理解されない「日本特有のニュアンス」

謝り方

謝罪は、特に相手の気持ちや立場に影響を与える行為です。相手の気分や事物などを損ねたことを認め、それを補う形で行います。謝り方によっては、相手の気持ちをさらに傷つけることもあります。

日本では、謝罪は非常に重視され、誠意を持って何度も謝ることが一般的です。しかし、あまりに多く謝罪すると相手のフェイスを逆に損なうことがあるため、適切に行うことが重要です。

簡単に謝罪しない文化も存在します。訴訟大国のアメリカでは謝罪をすると、その行為が裁判で自分に不利に働く可能性があるため、特にビジネスや法的なシーンでは避ける傾向にあります。「謝罪=過失を認める」と解釈されることが多く、リスクを回避するため慎重になるのです。

日本の会社で行われた会議で、ある外国人が遅刻した際に"Sorry for being late."(遅れてすみません)と1度だけ、簡単に謝りました。その場にいた日本人社員は「誠意が伝わってこない」と感じたといいます。これは、謝罪の感覚の違いがはっきりわかる事例でしょう。

ね兇な

誘う行為は、ときとして相手に対して「断りにくい状況」をつくり出してしまうので注意が必要です。相手が無理に応じなければならないと感じないように、優しく、そして柔らかく誘うことが理想的です。

日本では、誘いを断りやすいよう配慮がなされることが一般的です。「もしよろしければ、次の週末にお茶でもいかがですか?」というような柔らかい表現が使われます。

アメリカでは、より直接的な誘い方がされます。"Are you free this weekend? Let’s go for a coffee!"(今週末は時間がありますか? コーヒーを飲みに行きましょう!)のような形で、相手のスケジュールを確認した上で誘うスタイルが一般的です。

また、断り方にも違いがあります。欧米圏の国々では、誘いに対して「行けない」とはっきりと伝えることは、相手に対して誠実であると見なされます。一方、日本では、相手の気持ちを尊重し、断ることによって相手のポジティブ・フェイスを傷つけないように、あえて曖昧な表現を使うことがあります。

イタリア人の留学生が日本人の学生に週末の予定を尋ねた際のことです。日本人学生は「ちょっと考えておくね」と返事をしました。

ところが、留学生は「ちょっと」の曖昧さを直訳的に受け取り、「まだ少しだけ迷っているんだな」と解釈したのです。そのため、彼は何度も「どう? 決まった?」と確認を重ね、ついには「考える時間はたっぷりあげたよ!」と真剣に提案するほどでした。

日本人学生にしてみれば、最初の「ちょっと考えておく」で断ったつもりだったのに、話がどんどん大ごとになったわけです。最終的に「実は行けないんだ」と伝えると、留学生は「じゃあ、最初からそう言ってよ」と困惑気味でした。

「ちょっと」と「考えておく」が織りなす微妙なニュアンスは、日本人にはなじみ深いものの、他の文化圏では全く異なる解釈をされることがあるのです。

はっきり「No」を言わない日本人

ッ任衒

誘いへの返事となる「断り方」におけるフェイスの扱いは、とても繊細です。

相手が「自分が大切にされている」と感じたい気持ちを損なわないように、相手を尊重しながら断ることが重要です。日本では、断るという行為そのものが、相手に「拒絶された」と感じさせる可能性があるため、特に丁寧な表現が求められます。

「Noと言えない日本人」というフレーズを聞くことがありますが、外国人の間では日本人は"Yes"と"No"をはっきりと言わないと思われています。

とりわけ、断ることは非常に慎重に行われ、「少々お時間をいただきます」「調整中です」「社内の関係部署の意見を聞いているところです」「難しいかもしれませんが、検討します」といった婉曲的な表現が使われます。

アメリカでは、断ることが明確に表現される場合が多く、“Sorry, I can’t make it this time.”(申し訳ございません。今回はそれはできません)のように直接的に伝えるのが一般的です。

ある外国人社員が、日本の取引先からの提案を「正直に言って、このプランはあまり賛成できませんね」とそのまま伝えました。これを聞いた取引先の日本人担当者は、その後の会話で突然無口になり、明らかに雰囲気が変わりました。

外国人社員が後で日本人の同僚に「どうして急に雰囲気が悪くなったのか」と尋ねたところ、「断るときはもう少し気を遣って、相手の提案にも価値を感じていることを伝えるのが大事だよ」と教わったといいます。

「円滑な対話」の促進に欠かせないFTA

Π様蠅了妬

依頼の仕方では、相手の「自分の自由を守りたい」「干渉されたくない」という気持ちに配慮することが大切です。





相手が「やりたくないのにやらされる」と感じてしまえば、コミュニケーションがぎこちなくなります。特にビジネスシーンでは、相手に負担を感じさせないよう、依頼の方法や言葉遣いに細心の注意を払う必要があります。

日本では、依頼は非常に丁寧に行われ、相手の負担を最小限に抑えるように配慮されます。「申し訳ありませんが、お手すきのときにお願いできますか?」といった表現が一般的です。

また、教師や上司などに窓を開けてほしいとき、「窓を開けてください」と言うのではなく、「今日は暑くありませんか?」といった具合に、相手に気づかせる形で依頼を行います。

英語圏では、より直接的に依頼することが普通です。"Could you please finish this by tomorrow?"(明日までにこれを完成させてください)といった形で、明確な依頼がされます。

このようにFTAは、異文化理解に欠かせない要素です。ポジティブ・フェイスとネガティブ・フェイスの違いをよく理解して、それぞれの文化背景に応じた適切なコミュニケーションスタイルを選択することが、円滑な対話を促進します。

(岡田 昭人 : 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授)