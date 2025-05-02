¾åÇòÀÐË¨²»¡õáÄ¿¿¤¢¤ß¤¬¾Ð´é¤Ç¥Ôー¥¹¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ëー¤á¤°¤êー¡Ù¤Ç½é¶¦±é¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¤¤¤È°¦¤é¤·¤¤¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ëー¤á¤°¤êー¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¤ÈáÄ¿¿¤¢¤ß¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ëー¤á¤°¤êー¡Ù¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤ÈáÄ¿¿¤¢¤ß¤ÎÌþ¤·¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸Ìò¡¦¾åÇòÀÐ¡õ¼ç¿Í¸ø¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
7·î¥¹¥¿ー¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ëー¤á¤°¤êー¡Ù¤Ï¡¢Ëö¼¡Í³µª¤Ë¤è¤ë¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2,900ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë－¾å¤Î¶ç－¡Ù¡ØÆ±－²¼¤Î¶ç－¡Ù¡ØÆ±－·ë¤Ó－¡Ù¤Î10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ËÄ©¤à¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÇß±à¹â¹»¤Î¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ÏÉô°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÇÑÉôÀ£Á°¡£¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÍ©ÎîÉô°÷¡¦ÍõÂô¤á¤°¤ë¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë¸ÜÌä¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¹¾ÁÕ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¡¢Çß±à¹â¹»¤«¤ë¤¿Éô¤ÎÍ©ÎîÉô°÷¡¦ÍõÂô¤á¤°¤ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëáÄ¿¿¤¢¤ß¡£±Ç²è¥·¥êー¥º¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¾åÇòÀÐ¤Ï¡¢Çß±à¹â¹»¤ÎÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤Ç¤«¤ë¤¿Éô¸ÜÌä¤ÎÂç¹¾ÁÕÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢»£±Æ¹ç´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Çò¤¤Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«ー¥È¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ç¤Î¾åÇòÀÐ¤È¡¢¥Ö¥ì¥¶ー¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ÎÀ©Éþ°áÁõ¤ÎáÄ¿¿¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤È°¦¤é¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¼Ì¤ë¤È¤â¤Í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Î¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½6Ê¬´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ÎÆ°²è¤â¸ø³«¡£
½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ä½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦±é¥·ー¥ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£