²¤½£ÉÔÆ°»ºÈÎÇä¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü11¡ó¸º¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ±Æ¶Á¤Ç1Ç¯¤Ö¤ê°²½
[¥í¥ó¥É¥ó £±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £Í£Ó£Ã£É¤¬£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿²¤½£¤Î»ñËÜÆ°¸þ¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£¤ÎÉÔÆ°»ºÈÎÇäÁí³Û¤¬£²£°£²£µÇ¯Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¡Ê£±¡½£³·î¡Ë¤ËÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£±¡ó¸º¤Î£´£±£°²¯¥æ¡¼¥í¡Ê£´£·£°²¯¥É¥ë¡Ë¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï£´»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£±·î£²£°Æü¤Ë£²´üÌÜ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¹ñºÝ·ÐºÑÃá½ø¤òÍÉ¤ë¤¬¤·»Ï¤á¡¢·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¡£²¤½£ÉÔÆ°»º»Ô¶·¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´íµ¡¸å¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë²þÁ±¤·¡¢ºòÇ¯£´·î°Ê¹ß¤Ï£³»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤Î»ñ¶â¤òÃå¼Â¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£Í£Ó£Ã£É¤Ï¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¡Ö·Êµ¤¸ºÂ®¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø£²£µÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÂÑ¤¨È´¤±¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÅþÃ£¤·¤¿¸½ºß¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ø¤³¤³¤«¤é¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ù¤À¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î´Ø¿´¤¬ÊÆ¹ñÉÔÆ°»º¤«¤é°ï¤ì¤ÆÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ë°Ü¤ê¡¢²¤½£ÉÔÆ°»º¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡ÖÃÏÀ¯³ØÅª¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï·Ú»ë¤Ç¤¤º¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤Î¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÄÌ³¥³¥¹¥È¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¹ñÊÌ¤ÎÂè£±¡¦»ÍÈ¾´üÈÎÇä³Û¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤¬°ÍÁ³¡¢²¤½£¤ÇºÇ¤â¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¡¼¥í´¹»»¤Ç¤Ï£²£¶¡ó¸º¤Î£±£°£¶²¯¥æ¡¼¥í¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ºÇ¶á¤Î²¤½£¤ÇºÇ¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ï²óÉü¤ò¸«¤»¡¢£µ£¹¡óÁý¤Î£¹£¶²¯¥æ¡¼¥í¤ËÃ£¤·¤¿¡£