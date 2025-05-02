»ö¸Î¡¢ÊüÏ²¡¢¿ÆÇ¤È¤ÎÊÌ¤ì¡Ä°Û¤Ê¤ë²áµî¤ò¤â¤Ä3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤È¤ÎÆü¡¹¡¡ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤Ë»×¤¤ÃÚ¤»¡Ä¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×
X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤Ç¤ó¤¹¤±·à¾ì¤µ¤ó¡Ê@densuke_cat¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤Ç¤·¤¿¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤ä²°³°¤Ç¤ÎÊüÏ²¡¢ÆÍÁ³¤Î¿ÆÇ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿3É¤¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¶öÁ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«É¬Á³¤Î¤è¤¦¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª·Þ¤¨½éÆü¤Î¶ÛÄ¥¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡Ä¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¿´¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ë
¶öÁ³¤¬¤Ä¤Ê¤²¤¿±ï¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤ò»ý¤Ä»ÒÇ¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
ºÇ½é¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿²¦»Ò¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Êý¤Î»ö¾ð¤Ç»ô¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤´±ï¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¦»Ò¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ê¤ò¶á½ê¤ÎÊý¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢¤ªÂð¤Ç¤Ï»ô¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²æ¤¬²È¤ØÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¼¡¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦¥¢¥á¥ê¥«Â¼¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤°¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë2É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¼ä¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë²¦»Ò¤¯¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤°¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¢¥áÂ¼¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍÂ¤«¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Î½ê¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤À¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ç¤Ç¤³¤Á¤ã¤ó¤Î2É¤¡Ê¤È¤â¤ËÊÝ¸îÇ¡Ë¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¦»Ò1É¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ä¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤°¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ë½ä¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ç¤ó¤¹¤±¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Î¼Â²È¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤Ç¡¢¿ÆÇ¤È°ì½ï¤Ë¸½¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤ó¤¹¤±¤Ï¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ÎÊý¤Î¼Â²È¤Ë¸½¤ì¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¿Æ»Ò¤È»×¤ï¤ì¤ë3É¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ÒÇ1É¤¤À¤±»Ä¤·¤Æ¿Æ¤Î»Ñ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï²Ä°¥ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ªÂð¤Ë¤Ï¸¤¤äÇ¤¬Àè½»¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å»ô¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤ÇÇ¹¥¤¤Î»ä¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3É¤¤Þ¤Ç¤Ï»ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¡¢Â¨Åú¤ÇOK¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤¿¤º¤é¤â·Ù²ü¿´¤â¸ÄÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¡3É¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÁÛÁü¤È¹©É×¤ÎÂçÀÚ¤µ
¿·¤·¤¯²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤ó¤¹¤±¤¯¤ó¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¡È¿·¥ë¡¼¥ë¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Û¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢¤Õ¤¤ó¤ä¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¿å°û¤ß¥Ü¥¦¥ë¤ÎÃæ¤ØÆþ¤ì¤ÆÍ·¤Ö¤¿¤á¡¢ÊÕ¤ê¤¬¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤ó¤¹¤±¤ÏÆÃ¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Ç¡¢¤Ç¤ó¤¹¤±¤¬Íè¤Æ¤«¤é²æ¤¬²È¤ÎNG»ö¹à¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¡¢¥´¥ß¤Ï³¸ÉÕ¤¥Ú¡¼¥ë¤Ë¼Î¤Æ¤ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Êª¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¡£´·¤ì¤¿¤éÆÃ¤ËÉÔÊØ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Î¿ô¡¹¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¹©É×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¶¦¤Ë²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸îÇ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¦»Ò¤ÏÊÝ¸îÅö»þ¡¢¤ªÊ¢¤Ë¥Þ¥ó¥½¥óÎöÆ¬¾òÃî¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥½¥ó¤Ï¥«¥¨¥ë¤ä¼Ø¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç´óÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£²¦»Ò¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥áÂ¼¤Ë¤¤¤¿¤°¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê½ê¤Ç¿²¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ó¤¹¤±¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤ó¤¹¤±¤òÃÖ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¤ÎÊÑ²½¤«¤éÇ¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯-¤½¤ó¤ÊÃúÇ«¤Ê»þ´Ö¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤ó¤¹¤±¤Ï´é¤ä»Ñ¤Ï°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÑ¿´¿¼¤¯¤Æ¤³¤Á¤é¤«¤é¶á¤Å¤¯¤È·Ù²ü¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤³¤â·ù¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢·îÆü¤È¶¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä·Ù²ü¿´¤âÇö¤ì¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â»£¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ç¤ÆÍß¤·¤¤»þ¤ÏÂ¸µ¤ËÍè¤Æ¤Ë¤ã¡¼¤ÈÌÄ¤¤Þ¤¹¡£´Å¤¨Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é²¦»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯²º¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò´ê¤Ã¤Æ
¸½ºß¡¢²¦»Ò¤¯¤ó¤Ï15ºÐ¡¢¤°¤¥¤Á¤ã¤ó¤Ï5ºÐ¡¢¤Ç¤ó¤¹¤±¤¯¤ó¤Ï4ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤â½Ð¼«¤â°Û¤Ê¤ë3É¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Æü¡¹¤ò¶¦¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ì¤³¤ìÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÃÈ¤«¤¤½ê¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë3É¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡© ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê»ä¤Ï¤³¤Î»ÒÃ£¤«¤éËèÆüÌþ¤·¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¤ª¸ß¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Í¤È¡¢¤½¤·¤Æ½ÐÍè¤ë¸Â¤êÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë