宇多田ヒカル - Mine or Yours / THE FIRST TAKEサムネイル

宇多田ヒカルが、5月2日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に初登場。新曲「Mine or Yours」一発撮りでメディア初パフォーマンス。

【動画】宇多田ヒカル - Mine or Yours / THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第544回公開の詳細が発表となった。

第544回は、多彩な才能を持つアーティスト宇多田ヒカルが、「THE FIRST TAKE」に初登場。

披露するのは、2025年初のリリースであり、軽やかなテンポとメロウな曲調の新曲「Mine or Yours」。

本楽曲は宇多田ヒカル自身が2年連続でアンバサダーを担当する、「綾鷹」のCMに起用されたことで話題になっている。

暮らしの中のささやかなシーンが思い浮かぶ本楽曲を、一発撮りにてメディア初パフォーマンス。 ■宇多田ヒカル オンラインイベント「Hikaru Utada Release Online Party “Mine or Yours”」

「THE FIRST TAKE」への出演を記念し、宇多田ヒカル公式YouTubeチャンネルで三部構成のオンラインイベントが5月2日12時から、「THE FIRST TAKE」プレミア公開直前の22時まで特別開催される。