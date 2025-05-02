¾èÍÑ¼Ö¤¬¥¬¡¼¥É¥Ñ¥¤¥×¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¿®¹æÂÔ¤Á¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ ÃËÀ2¿Í¤±¤¬ Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è
¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬¥¬¡¼¥É¥Ñ¥¤¥×¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¿®¹æÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ°ÊýÉôÊ¬¤¬¤Ø¤³¤ó¤À¼Ö »ö¸Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂçÅÄ¶è¾åÃÓÂæ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤¬¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤¬¥¬¡¼¥É¥Ñ¥¤¥×¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢³¹Ï©¼ù¤Ê¤É¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶á¤¯¤ËÊÝ°é±à¤¬¤¢¤ê¡¢»ö¸Î¤Î²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤ÇÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±à»ù¤é¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ä¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë