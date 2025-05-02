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https://redis.io/blog/agplv3/
Redis 'returns' to open source with AGPL license • The Register
https://www.theregister.com/2025/05/01/redis_returns_to_open_source/
Redis is open source again -
https://antirez.com/news/151
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