¡ÖÍÆ¼Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÁê¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç3¼ºÅÀ»´ÇÔ¡Ä¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯»Ø´ø´±¤ÏÄü¤á¤º¡Ö²¿¤â¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Î¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ØUEFA.com¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
1Æü¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢30Ê¬¤Ë¥«¥¼¥ß¥í¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢35Ê¬¤Ë¤Ï¥À¥Ë¡¦¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢0-3¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç¼êÄË¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£0-3¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬·èÄêÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÏÍÆ¼Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë·ø¸Ç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢2nd¥ì¥°¤Ï¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤Î°ìÀï¤Ë¡£Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë°¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÉÔÍø¤Ê·ë²Ì¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤â¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
1Æü¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢30Ê¬¤Ë¥«¥¼¥ß¥í¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤¹¤È¡¢35Ê¬¤Ë¤Ï¥À¥Ë¡¦¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢0-3¤ÇÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å¼ê¤¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£0-3¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬·èÄêÎÏ¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÏÍÆ¼Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë·ø¸Ç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢2nd¥ì¥°¤Ï¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤Î°ìÀï¤Ë¡£Æñ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë°¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤âÉÔÍø¤Ê·ë²Ì¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²¿¤â¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é