ÉÔ¿¶¤ÎÊÆ¾®Çä·è»»¡¢¾ÃÈñ°ÕÍß¸åÂà¤òÈ¿±Ç¡¡ÊÆ´ØÀÇ¤Ç
Sruthi Shankar
[£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ³°¿©Âç¼ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤äÆóÎØ¼ÖÂç¼ê¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ê¤ÉÊÆ¾®Çä´ë¶È¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï¡¢ÊÆËÇ°×À¯ºö¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ëÃæ¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤¬»Ù½Ð¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÀ¤³¦´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤ÏÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¸º¾¯¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¤ä¥Á¥Ý¥È¥ì¡¦¥á¥¥·¥«¥ó¡¦¥°¥ê¥ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤âºÇ¶á¤Î·è»»Êó¹ð¤Ç¡¢ÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¤¬³°¿©¤Ø¤Î»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²½¾ÑÉÊÂç¼ê¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥í¡¼¥À¡¼¤¬¼¨¤·¤¿£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¸«ÄÌ¤·¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤êÂçÉý¤Ê¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¼ç¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¿´Íý¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ½£¤ÎÇä¾å¹â¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Çºß¸Ë¤¬Áý¤¨¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ïºß¸ËÄ´À°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÍýÍ³¤Ë¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤È¥Ó¥¶¤Î·è»»¤Ï¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥»¥ó»á¤Ï¡Ö¥Ó¥¶¤È¥Þ¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ï½çÄ´¤À¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤É¤Î·è»»¤Ï¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤¬¡Ê»Ù½Ð¤Ç¡ËÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï»ýÂ³ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢´ØÀÇ´ËÏÂ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾ÃÈñ¤ÏÊø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£