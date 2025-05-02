¼áÍ³Èþ»Ò¡¢GW¤Ë´¶¤¸¤¿8ºÐÂ©»Ò¤Î¡ÈÀ®Ä¹¤Ö¤ê¡ÉÌÀ¤«¤¹¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼áÍ³Èþ»Ò¤¬5·î1Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£GW¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼áÍ³Èþ»Ò¡Ê46¡Ë¡¢8ºÐÂ©»Ò¤¬¹â¹»Â´¶È¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê
¡¡¼á¤Ï¡ÖGWÁ°È¾¤Ï¶á¾ì¤Î»³¤òÅÐ¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡¢Ëå²ÈÂ²¤È·²ÇÏ¸©¤Î¿ºÌ¾»³¤Ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÀÖ¾ë»³¡¢Ì¯µÁ»³¤È¤È¤â¤Ë¾åÌÓ»°»³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿ºÌ¾»³¤Î¿ºÌ¾ÉÙ»Î¤Ë¡¢4ºÐ¤Î±ù¤Ã»Ò¤È¾®2¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¡¢¾®3¤ÎÂ©»Ò¤òÏ¢¤ì¤ÆÌó1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÅÐ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö8ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÂÎÎÏ¤¬¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ»Ò±î¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó·Ú¡¹¤ÈÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç»³¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î»ä¤âÁ´¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø´í¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤ê¤ÇÀè¤ËÅÐ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤«¡×¤È¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¡Ø»³¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡ªµ¤»ý¤Á¤¤¤£¡Á¡Ù¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÅÐ¤ëÂ©»Ò¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤Ï»³¹¥¤Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Õ¤â¤È¤Î¿ºÌ¾¸Ð¤Ï¿·ÎÐ¤¬âÁ¤·¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³Æ»¤Ï¤Þ¤À²ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¿·ÎÐÅÐ»³¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤äÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅº¤¨¤Æ¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»³»Ñ¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤´À¤«¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖGW¸åÈ¾¤â³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£