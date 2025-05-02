¡Öµ¡¹Ã³¦¥¬¥ê¥¢¥ó¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥ê¥¢¥ó½ÅÁõ²þ¡×¤¬5·î9Æü¤è¤ê½Ð²Ù³«»Ï
¡Ú¥¬¥ê¥¢¥ó½ÅÁõ²þ¡Û 5·î9Æü¤è¤ê½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§7,480±ß
¡¡¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¬¥ê¥¢¥ó½ÅÁõ²þ¡×¤ò5·î9Æü¤è¤ê½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,480±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡¹Ã³¦¥¬¥ê¥¢¥ó¡×¤Î¼çÌòµ¡¡Ö¥¬¥ê¥¢¥ó½ÅÁõ²þ¡×¤ò1/72¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Âè10ÏÃ¤Ë¤ÆÉðÁõ¤ò¶¯²½¤¹¤ë²þ½¤¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿½ÅÁõ²þ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢ÈôÁõË¤¡¢½ÅÁõË¤¡¢½â¤ÈÄÉ²ÃÉðÁõ¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÈôÁõ²þ¡¢¼«Áö²þ¤ËÊ¬Î¥²ÄÇ½¾õÂÖ¤âºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¬¥ê¥¢¥ó¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉð´ï¥¬¥ê¥¢¥ó¥½ー¥É¤âÄÌ¾ï¾õÂÖ¤È¼ØÊ¢¾õÂÖ¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð²Ù°ÆÆâ¡Û- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö (@wave_corp) April 25, 2025
¥¬¥ê¥¢¥ó½ÅÁõ²þ ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ï5·î9Æü¡Ê¶â¡Ë½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Å¹Æ¬¤ËÀ½ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤Ï1～2Æü¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£https://t.co/a5OXvsiWPq #¥¬¥ê¥¢¥ó
(C) ¥µ¥ó¥é¥¤¥º