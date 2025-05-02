¥Ö¥ì¥¤¥¥óShigekix¡¡¸ÞÎØËÜÈÖÁ°¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ë¶Ã¤¡Ö²º¤ä¤«¡ª¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤ÎÄ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Ö¥ì¥¤¥¥óÃË»ÒÂåÉ½¤ÎShigekix¡ÊËÜÌ¾¡¦È¾°æ½Å¹¬¡á23¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸ÞÎØËÜÈÖÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹¥¤ó¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦Shigekix¤Ï¡ÖÆüËÜ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÉáÃÊ¤Î´Ä¶¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤ÇÉáÃÊÄÌ¤ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¾Ð¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²»³Ú¤âÄ°¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢4°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÄ¾Á°ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡Ø¶õ¤âÈô¤Ù¤ë¤Ï¤º¡Ù¤È¤«¡ÊÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö²º¤ä¤«¡Á¡ª¡×¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤ÎÄ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Shigekix¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÂç²ñ¤ÎÁ°¤ÏµÕ¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¡£µ¤¹ç¤¤Æþ¤ê¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£