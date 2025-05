ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、「ムーミン」切り替えデザインのビニール傘を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」切り替えデザインのビニール傘

価格:各2,990円(税込)

カラー:全4種(80周年ロゴ柄、スクエア柄(オレンジ)、ストライプ柄、パズル柄(グレイッシュブルー))

傘骨長さ:約60cm

全長:約78cm

重さ:約350g

仕様:ワンタッチ式

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「ムーミン」がかわいい、おしゃれな北欧風デザインのビニール傘がベルメゾンから登場!

『ムーミン』出版80周年を記念した、特別なグッズです。

雨の日も気分が晴れやかになれる、おしゃれな4種類のデザインがラインナップされています。

長さは約78cm。

直径は約100cmで、しっかりと雨から守ってくれます☆

80周年ロゴ柄

「ムーミン」80周年のロゴをスタイリッシュに配置した、「80周年ロゴ柄」のビニール傘。

ドアから出てきたような「ムーミン」が印象的です。

「80」の文字の中にも「ムーミン」がいます☆

「MOOMIN 80」のロゴタイプがたくさんの、アニバーサリー感あふれるデザインです!

中央はクリア、周囲は透け感のないマットな素材となっています。

親骨はグラスファイバー素材を使用。

閉じて持ち歩くのもおしゃれなビニール傘です。

持ち手は太さがあり、持ちやすくなっています。

ベルトはボタンで留めます。

スクエア柄(オレンジ)

気持ちまで明るくなれそうな、カラフルな「スクエア柄(オレンジ)」のビニール傘。

果物やハートなどのシルエットと、キャラクターのイラストが格子状に配置。

明るい配色ながら、大人っぽい印象になっています。

よく見てみると、「スナフキン」が笛を吹いていたり、

「ムーミン」が踊っているようなポーズをとっていたりと、楽しいイラストが満載です☆

ストライプ柄

落ち着いたネイビーが上品な「ストライプ柄」のビニール傘。

傘を広げると、放射線状に配置されたストライプが現れます。

ブルーやオレンジでキャラクターたちを表現。

「リトルミイ」も水玉のワンピースを着て傘をさしています☆

「ムーミン」も楽しそうです!

傘は、ワンタッチでラクに開閉するジャンプ式。

雨の日の相棒に持ち歩きたい、便利でおしゃれなビニール傘です。

パズル柄(グレイッシュブルー)

爽やかなブルー系カラーにグレーの切り替えが目を引く、「パズル柄(グレイッシュブルー)」のビニール傘。

いろいろな大きさや形の四角と、キャラクターやシンボルが配置されています。

もちろん、人気の「リトルミイ」も!

「ムーミン」は四角に囲まれた空間で一休みしているようです☆

全種類欲しくなる、北欧風デザインと「ムーミン」たちがおしゃれでかわいいビニール傘!

「ムーミン」切り替えデザインのビニール傘は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

※傘骨の構造上、金属や繊維強化プラスチックを使用しています。傘骨の構造部には手を触れないでください

