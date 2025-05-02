µÆÃÓÍºÀ±¡¢º£µ¨7ÀïÌÜ¤Ç¤â½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡¡5²ó2¼ºÅÀÇ´Åê¤âÇòÀ±¾ÃÌÇ¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø±ê¾å¤Ç6Ï¢ÇÔ
¡ü¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¡4¡Ý10¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡¡û
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö5·î1Æü¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ÃæÃÏ¶è¼ó°Ì¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ4Ï¢Àï¤ò¹õÀ±È¯¿Ê¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤Ï5²ó2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤Ç¾¡ÇÔÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤«¤±¤ÆËÜµòÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿µÆÃÓ¤Ï½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¡¢2²óÉ½¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£2²óÎ¢¤Ë¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥ª¥Ï¥Ô¡¼¤Î9¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤Î±ç¸î¤òÌã¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Î3²óÉ½¤Ë8ÈÖ¥Ð¥¨¥¹¤Ë¤³¤Î»î¹ç½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë2¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤ËÆó»à¤Î¸å¡¢2ÈÖ¥È¡¼¥ì¥¹¤Ë4¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¡¢°ì»þµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â3²óÎ¢¤Ë¥Û¥ë¥Ø¡¦¥½¥ì¥¢¤¬6¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤ÆºÆ±ç¸î¤¹¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò¸«¤»¤Æ4²óÉ½¤òÌµ¼ºÅÀ¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²óÉ½¤Ë¤ÏÆó»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¤Æ°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÈÖ¥¤¥Ð¥Í¥¹¤ò»°Ä¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤¬¸í»»¤Ë¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²óÉ½¡¢4ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥ê¡¼¥É¡¦¥Ç¥È¥Þ¡¼¥º¤¬2ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢6ÈÖ¥Ç¥£¥ó¥°¥é¡¼¤Ë4¹æ·è¾¡3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ÆÄËº¨¤Îµß±ç¼ºÇÔ¡£9²óÉ½¤Ë¤â3ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Ê¤É½ªÈ×2¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç8ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢6Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎµÆÃÓ¤Ï5²ó93µå¤òÅê¤²¤Æ5Èï°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¡£º£µ¨7ÀïÌÜ¤Ç¤â°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢À®ÀÓ¤Ï0¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.21¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£