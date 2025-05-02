¡È»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡ÉÁ°ÅÄ·òÂÀ¤Îº£¸å¡¡LA¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ÛÎã¤ÎÅê¤²¤«¤±¤â¡ÄÊÆ»¿ÈÝ¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤ò¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ìÁ°Äó¤Î40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¡ÊDFA¡Ë¤È¤·¤¿¡£37ºÐ¤ÎÁ°ÅÄ¤Ïº£µ¨¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·0¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.88¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡È¸ÅÁã¡ÉLA¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÁ°ÅÄ¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¤Ù¤¤«¤È°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ïºò¥ª¥Õ¤Ë2Ç¯2400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó34²¯8700Ëü±ß¡Ë¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï29»î¹ç¤Ç3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.09¤È¶ìÀï¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇËÉ¸æÎ¨4.91¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î30Æü¡ÊÆ±31Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç2²ó2¼ºÅÀ¡¢Â³¤¯ÅÐÈÄ¤Ç¤â1²ó3¼ºÅÀ¤Èíµ¤¡¢º£µ¨¤ÏËÉ¸æÎ¨7ÅÀÂæ¤ÈÂç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Àº£µ¨¤Þ¤Ç·ÀÌó¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5·îÁá¡¹¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎDFA¡£º£¸å¤Ï¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏFA¤ä»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë»Ä¤ë¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Á°ÅÄ¤¬2016Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Þ¥¨¥À¤Ï°ÊÁ°¡¢2016Ç¯¤«¤é2019Ç¯¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢137»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÄÌ»»614Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£37ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡È¸Æ¤Ó¤«¤±¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¿Íµ¤¼Ô¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÈà¤òÏ¢¤ìÌá¤½¤¦¡×¡ÖYes¡×¡Ö¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ê¤éYes¤À¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë¤À¡Ä¡Ä¡ª¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»¿À®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤â¤¦¸·¤·¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖNO¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÇ¯¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¥±¥ê¡¼¤È·ÀÌó¤·¤è¤¦¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ê¤é¡×¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥¦¥§¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÈÝÄêÇÉ¤â¡£Á°ÅÄ¤Î¡Èµî½¢¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë