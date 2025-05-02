¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë²ñ¤¨¤ºÀµµ¤¤ò¼º¤¦¡ª¡©¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÌÑÁÛ¤òßÚÎö¡ÖDJ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¯¥¹¤¬²¶¤ÎÇØÃæ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢SNS¤Ç²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡£¸µºÊ¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢·ãÅÜ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¥à¤È¥«¥Ë¥¨¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¥¹¡ª
¡¡Hollywood Unlocked¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¥¨¤¬Â¾¤Ë¤â¿Í¤¬¤¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤ê¡¢´éÌÌ¤â¹õ¤¤ÉÛ¤ÇÊ¤¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡ÖDJ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¯¥¹¤¬²¶¤ÎÇØÃæ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¡£¶õ¹Á¤Ë²¶¤¬1¿Í¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡Ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÈ¯¸À¡£¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³§¥¯¥½¤À¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´·¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢µ¤¤¬¶¸¤¤¤½¤¦¤À¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¥à¤È2014Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2022Ç¯¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤â¡¢11ºÐ¤Î¥Î¡¼¥¹¡¢9ºÐ¤Î¥»¥¤¥ó¥È¡¢7ºÐ¤Î¥·¥«¥´¡¢5ºÐ¤Î¥µ¡¼¥à¤È¤¤¤¦4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿¥«¥Ë¥¨¡£ PageSix¤Ë¤è¤ì¤ÐÈà¤Ï¤³¤Î¿ô¤«·î¡¢¥¥à¤È¤Î´Ö¤Ç¼è¤ê·è¤á¤¿¿Æ¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÊ¿¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£3·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó°ì²È¡×¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁÊ¤¨¡¢¸½¾õ¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ºÌ³½ê¡×¤Î¡ÖÌÌ²ñ¡×¤Î¤è¤¦¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤È¡Æ²ñ¤¦¡Ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢°é¤Æ¤¿¤¤¡£Ãå¤ë¤â¤Î¤ä³Ø¹»¡¢Í§Ã£¤ä¿²¤ë²È¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬ÉÕ¤±¤ë¸ý¹È¤ä¹á¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ý½Ð¤·¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤Î¸¢Íø¤Ï¡¢¥«¡¼¥À¥¤¥¢¥ó°ì²È¤ä¡¢Hulu¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ê¥¥à½Ð±é¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁªÂòÅª¤ËÈË¿£¤µ¤ì¤¿¹õ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹õ¿Í¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê·×²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤Î¸åºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿Àè½µ¤â¡¢¥¥à¤¬Èà¤Î¸µ¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¥»¥ì¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ä¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢¥¨¥¤¥µ¥Ã¥×¡¦¥í¥Ã¥¡¼¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ä¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¸Î³§¡¢¥¥à¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÃ¥¤¦¤Î¤ò¡¢¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¥à¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥ß¥½¥¸¥Ë¥¹¥È¡Ê½÷ÀÊÎ»ë¼çµÁ¼Ô¡Ë¤ò¼«¾Î¤·¡¢¶¯´¯¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥È·»Äï¤¬¥«¥Ë¥¨¤ÈÀÜ¶á¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢¥«¥Ë¥¨¤Î¸µ¤Ë¤¤¤¿Ä¹½÷¥Î¡¼¥¹¤òÃ¥´Ô¡£¥«¥Ë¥¨¤Ï¥Æ¥¤¥È·»Äï¤È¤Î´Ø·¸¤Ë²Ã¤¨¡¢È¿¥æ¥À¥äÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ã±ÆÈ¿Æ¸¢¤òµá¤á¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¥à¤Ïº£²ó¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿º¢¤Î¥¥à¤È¥«¥Ë¥¨¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¥¹¡ª
¡¡Hollywood Unlocked¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ë¥¨¤¬Â¾¤Ë¤â¿Í¤¬¤¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Õ¡¼¥É¤òÈï¤ê¡¢´éÌÌ¤â¹õ¤¤ÉÛ¤ÇÊ¤¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡ÖDJ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¯¥¹¤¬²¶¤ÎÇØÃæ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¡£¶õ¹Á¤Ë²¶¤¬1¿Í¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡Ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÈ¯¸À¡£¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³§¥¯¥½¤À¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´·¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢µ¤¤¬¶¸¤¤¤½¤¦¤À¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Àè½µ¤â¡¢¥¥à¤¬Èà¤Î¸µ¤«¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¥»¥ì¥Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¸¥§¥¤¡¦Z¤ä¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢¥¨¥¤¥µ¥Ã¥×¡¦¥í¥Ã¥¡¼¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ä¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¸Î³§¡¢¥¥à¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÃ¥¤¦¤Î¤ò¡¢¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¥à¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥ß¥½¥¸¥Ë¥¹¥È¡Ê½÷ÀÊÎ»ë¼çµÁ¼Ô¡Ë¤ò¼«¾Î¤·¡¢¶¯´¯¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥È·»Äï¤¬¥«¥Ë¥¨¤ÈÀÜ¶á¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢¥«¥Ë¥¨¤Î¸µ¤Ë¤¤¤¿Ä¹½÷¥Î¡¼¥¹¤òÃ¥´Ô¡£¥«¥Ë¥¨¤Ï¥Æ¥¤¥È·»Äï¤È¤Î´Ø·¸¤Ë²Ã¤¨¡¢È¿¥æ¥À¥äÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ã±ÆÈ¿Æ¸¢¤òµá¤á¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¥à¤Ïº£²ó¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£