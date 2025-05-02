1Æü¤ËËõ¾Ã¤ÎDeNA¡¦Åû¹á¡¡¡ÖµÕÊý¸þ¤ËÊ¬¸ü¤¤ÂÇµå¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ôÆü¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ºÄ´À°¤Ø
¡¡DeNA¤Î2·³Îý½¬»ÜÀß¡ÖDOCK¡×¡¢2Æü¸áÁ°10»þ¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¥è¥·¥È¥â¤Ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤¤¡×¤È²£ÉÍ¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡¢ÎëÌÚ¾°ÅµÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¸Æ¤Ö¤È¡¢Åû¹á¤¬¡Ö¤Ï¤¤¤Ã¡×¤È¾®Áö¤ê¤Ç¥³¡¼¥Á¤Î²¼¤ËÁö¤ê´ó¤ë¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¤ªÁ°¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯Æ±¹»¤ÎÀèÇÚ¡¢ÊÒÊ¿ÊÝÉ§Æ±»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡Ö²¿¤¹¤«¡¢¤â¤¦¡×¤ÈÅû¹á¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¡ÖÅû¹á¡×¤ò¡ÖÅû¹á°·¤¤¡×¤·¤Ê¤¤DOCK¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËÍî¤ÁÃå¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î1Æü¤ËÂçË¤¤Ï½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£ÉÔ¿¶¤Ç¤ÎËõ¾Ã¤Ï¡¢ÆüËÜÉüµ¢Á°¤Î13Ç¯8·î°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç19»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.115¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢17»°¿¶¡£¡Ö²£ÉÍ¤Î¶õ¹â¤¯¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ë¤Ï¡¢¿É¤¤¿ô»ú¤À¡£
¡¡¡Ö¥Í¥¿¤òÃµ¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ25¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÁ´¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê»°±º¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡È¤·¤Ã¤«¤ê¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ÆÁá¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¾Ç¤ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¤ÎÌä¤¤¤Ë¤ÏÂ¨Åú¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£ÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¤À¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤ä¤Ï¤êÅû¹á¤¬ÂÇ¤Æ¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤ÎÀï¤¤¤ò¡ÖÆü¾ï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Âç´Ñ½°¤ÎÁ°¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÃÃ¤¨Ä¾¤¹¤Ä¤â¤ê¤âÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Ëõ¾ÃÁ°¡¢ÅöÁ³¼«¿È¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¿ô»ú¤âÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤¤±¤ë¡¢¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡¢ÂÇµå¤¬Ìî¼ê¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤¤¤¯¤Î¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÊÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥Á¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦2Æü¤â¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬Åû¹á¤Ï¿ôÆü¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤»¤º¼«¿È¤Î´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹Í½Äê¤À¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¡×¡£µ¼Ô¤Î¤½¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¤¦¤Ê¤Å¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤¹¤°ÂÇ·âÏÀ¤ËÌá¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÃÆ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ±»þ¤ËÊÑ²½µå¤âÁ´ÉôÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤Î¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇµÕÊý¸þ¤ËÊ¬¸ü¤¤ÂÇµå¤¬¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÊÑ²½µå¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤éÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤ä¤ë¡×¡£
¡¡¸Ê¤Î¼åÅÀ¤òÇ§¼±¤·¡¢¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÂçË¤¤¬¸þ¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¿Àï¤¤¡£¤½¤³¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤â¡¢×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÁ°¤ò¸þ¤¯¡£Í¥¤·¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëDOCK¤ÎÃç´Ö¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¹þ¤á¡¢Åû¹á¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡ÊÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë¡¡