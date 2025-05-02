¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡ÉÊæÀî²Ì²»¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤¬2Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¡¡ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþËÆ¤Ç¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤¬¡ÖÉ÷¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¿¥¤¥È¤á¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤è¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿ÊæÀî¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë»ä¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ì²»¤µ¤óº£Æü¤âåºÎï¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Û¥«¥Î¥óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ì²»¤µ¤ó²Ä°¦¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¡¡ABEMAÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþËÆ¤Ç¡ÈÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊæÀî¤¬¡ÖÉ÷¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¿¥¤¥È¤á¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¤è¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿ÊæÀî¤¬¡¢¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡Ö´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤Ë»ä¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊæÀî²Ì²»¡Ê¤Û¤«¤ï ¤«¤Î¤ó¡Ë
1986Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÆÃµ»¤È¤·¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤Û¤«¤ËÈë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊæÀî²Ì²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hokawakanonn¡Ë