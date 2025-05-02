Æü±Ñ¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¡ØKONBINI ZOMBIES¡Ù»ÏÆ°¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¥¾¥ó¥Ó¤¬½±¤¦ ¨¡ Åìµþ¤Ç¥í¥±»£±Æ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿Ê¹ÔÃæ
Åìµþ¤Î24»þ´Ö±Ä¶È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡©
±Ñ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî±Ç²è¡ØKONBINI ZOMBIES¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î´ë²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ï±Ñ¹ñ½Ð¿È¤Î¥â¥é¥è¡¦¥¢¥«¥ó¥Ç¡¢À½ºî¤Ë¤ÏA24ºÇ¿·ºî¡Ø½ª¤ï¤ê¤ÎÄ»¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Ø¥ì¥ó¡¦¥°¥é¥Ã¥Àー¥º¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¦Åìµþ´Ñ¸÷ºâÃÄ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¤Ç¤Î¥í¥±¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
¡Ö¡Ø¥·¥çー¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê·ÚÌ¯¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤È¥æー¥â¥¢¤Ë¡¢ÆüËÜÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂ¤·Á¤È¼Ò²ñ´¶³Ð¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¾¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤ÏÅìµþ¤Î24»þ´Ö±Ä¶È¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þー¥È¡×¡£Ï²¿ÍÀ¸¤Î¥Þ¥æ¥ß¤Ï¡¢ÆÇÀå¤Êµ¢¹ñ»Ò½÷¥¢¥Þ¥ó¥À¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥±¥á¥óÅ¹°÷¥¸¥ó¥¦ー¡¢¥Û¥¹¥È¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¥ô¥£ー¥¬¥óÃË»Ò¥±¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÇ®·ì¤ÊÅ¹Ä¹¤é¤È¶¦¤Ë¡¢ÆÍÇ¡È¯À¸¤·¤¿¥¾¥ó¥Ó½±Íè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÎ©¤Æ¤³¤â¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤¤¤¦¡ÈÆü¾ï¤Î¾ÝÄ§¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ ¾Ð¤¤¤È¶²ÉÝ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î·çÇ¡¤ò¡¢¥Í¥ª¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤é¤·¤¤É÷·Ê¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤Î¥â¥é¥è¡¦¥¢¥«¥ó¥Ç¡£BAFTA¤ª¤è¤ÓBIFA¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥åーºî¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø1745¡Ù¤Ï¡¢BAFTA¤ª¤è¤Ó¸øÇ§¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¡£µÓËÜ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉ¤Î½÷À´ÆÆÄ¤À¡£5Ç¯°Ê¾åÆüËÜ¤ËÊë¤é¤¹¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥¢¥«¥ó¥Ç¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÀ¸³è·Ð¸³¤ä¡¢Å¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤¿¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¡ØKonbini Zombies¡Ù¤ÎÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢½é¤á¤ÆÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£¥¹ー¥Ä¥±ー¥¹¤¬1½µ´ÖÆÏ¤«¤º¡¢ËèÆüÄÌ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬À¸³è¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿Å¹Æâ¤Ç¡¢¤Õ¤È¡Ö¤â¤·¤³¤³¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹µ¤¨¤á¤Ç¥É¥é¥¤¤Ê¥æー¥â¥¢¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¥Èー¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥«¥ó¥Ç¤Î¼Â»Ð¥â¥è¡¦¥¢¥«¥ó¥Ç¤¬»²²è¡£À½ºî¤ÈÊÂ¹Ô¤·ÇÐÍ¥¶È¤È¤ÎÎ¾Ê¬Ìî¤Ç¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã»ÊÔ¡ØA.V. Van¡Ù¤Ç¤Ï¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¸øÇ§¤ÎReel Sisters Film Festival¡ÊNY¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨¥³¥á¥Ç¥£¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥åー¤·³èÌö¤¹¤ë°ìÎ®ÉñÂæÇÐÍ¥¤À¡£
¡Ö¥â¥é¥è¤ÎµÓËÜ¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥â¥è¡£¡Ö¡ØKonbini Zombies¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·Á¯¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢¥¾¥ó¥Ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥×¥í¥Ç¥åー¥µ¤òÌ³¤á¤ë¥Ø¥ì¥ó¡¦¥°¥é¥Ã¥Àー¥º¤ÏA24¤¬À½ºî¡¦ÇÛµë¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø½ª¤ï¤ê¤ÎÄ»¡Ù¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¥Æ¥ë¥é¥¤¥É±Ç²èº×¤Ç¤Î¥ïー¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¸å¡¢¥í¥ó¥É¥ó±Ç²èº×¡ÖFirst Features¡×ÉôÌç¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤òÆüËÜ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ÑµÒ¤È¥³¥ó¥Ó¥ËÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¡È¥é¥Ö¥ì¥¿ー¡É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¶¯¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ½ºî¡¦ÇÛµë²ñ¼Ò²ñ¼Ò¥Õ¥é¥Ã¥°¤Î¾®ÅÄ´²»Ò¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯ー¥Ðー¤Ç±Ç²èÀ©ºî¤ò³Ø¤ó¤À¸å¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî¤äÇãÉÕ¡¦ÇÛµë¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£Â¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥çー¥¸¡¦A¡¦¥í¥á¥í¤¬¥¾¥ó¥Ó¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¼Ò²ñÉ÷»É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤â¥æー¥â¥¢¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¡¢»þÂå¤ò±Ç¤¹»ëÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Î´¶À¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ë¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÄ©ÀïÅª¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ËÜºî¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Åìµþ´Ñ¸÷ºâÃÄ¡ÊTCVB¡Ë¤«¤é½õÀ®¶â¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤Î½é¤á¤ËÅìµþ¤Ç¥í¥±¥Ï¥ó¤ò¼Â»Ü¡£TCVB¤ÏÅÔÆâÍ£°ì¤Î¹°è´Ñ¸÷ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¡¢Åìµþ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢Ì±´Ö´ë¶È¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¹¹¤Ê¤ë´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤áÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ç¡ÖÅìµþ¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¡¢±Ç²è¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÅù¤Î±ß³ê¤ÊÀ©ºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó»ö¶È¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¤Î¥¾¥ó¥Ó¤Î¸¶·¿¤òºî¤Ã¤¿¡¢µð¾¢¥¸¥çー¥¸¡¦A¡¦¥í¥á¥í´ÆÆÄ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡Ù¡Ê1979¡Ë¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø°ì¹Ô¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ËäÆ¾ë¤·¡¢Âç½°¾ÃÈñ¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈéÆù¤òÉÁ¤¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¡Ö¾ÃÈñ¼Ò²ñ¡×¡Ö¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤ÇÌµµ¡¼Á¤Ê¶õ´Ö¡×¤ò¾ÝÄ§¤È¤·¤¿¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Ç¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤ò¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤ò¸ú¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Îº¬¸»Åª¥Æー¥Þ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¡£¸½ºß¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£
¤Ê¤ªËÜ´ë²è¤Ï¡¢°ÊÁ°2022Ç¯4·î¤ËÅìµþ¤Ç¡£¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£