50Âå¤ÎÉã¤Ï¡Ö»ä¤¬30Âå¤Î¤³¤í¤ÏµëÎÁ¤¬°Â¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£¤ÎÀ¤Âå¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
Ìó20Ç¯Á°¤Èº£¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤ÈÊ¿À®16Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ñÀÇÄ£¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯Ê¬ Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï460Ëü±ß¡¢ÃËÀ¤Î¤ß¤À¤È569Ëü±ß¡¢½÷À¤Î¤ß¤À¤È316Ëü±ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖÊ¿À®16Ç¯Ê¬ Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿À®16Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï439Ëü±ß¡¢ÃËÀ¤Î¤ß¤À¤È541Ëü±ß¡¢½÷À¤Î¤ß¤Ç274Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿¶ÑµëÍ¿¤Î¤ß¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿À®16Ç¯¤è¤ê¤âÎáÏÂ5Ç¯¤ÎÊý¤¬Á´ÂÎ¤Ç21Ëü±ß¡¢ÃËÀ¤Î¤ß¤Ç28Ëü±ß¡¢½÷À¤Î¤ß¤Ç42Ëü±ßÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Éã¿Æ¤¬Ê¿¶ÑµëÍ¿¤Î¤ß¤ÇÀÎ¤Èº£¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÊý¤¬¤è¤¤¤È´¶¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìó20Ç¯Á°¤Èº£¤ÇÊª²Á¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦¡©
¼¡¤Ë¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¤ÈÆ±´ð½à¤ÎºÇ¤â¸Å¤¤¥Çー¥¿¤¬Ê¿À®16Ç¯¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÎáÏÂ5Ç¯¤ÈÊ¿À®16Ç¯¤ÎÊª²Á¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î¡Ö2020Ç¯´ð½à¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô Ç¯Êó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë»þÅÀ¤ÈÊ¿À®16Ç¯¡Ê2004Ç¯¡Ë»þÅÀ¤ÎÊª²Á»Ø¿ô¤Î¡¢¹àÌÜÊÌ¿ôÃÍ¤ÏÉ½1¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
É½1
½ÐÅµ¡§ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô 2020Ç¯´ð½à¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô Ç¯Êó Ç¯¼¡ 2023Ç¯ Åý·×É½¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
Êª²Á»Ø¿ôÁ´ÂÎ¤Ï¡¢19Ç¯´Ö¤Ç10.1¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢10¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á7¹àÌÜ¤ÏÊ¿À®16Ç¯¤è¤ê¤âÎáÏÂ5Ç¯¤ÎÊý¤¬¹â¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿©ÎÁ¤ÎÊª²Á»Ø¿ô¤Ï19Ç¯´Ö¤Ç86.7¤«¤é26.2¾å¾º¤·¤¿112.9¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤è¤ê¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÊª²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ýÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÐÈñ¤Î³ä¹ç¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤í½ÐÈñ¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¤¬ÀÎ¤ÎµëÍ¿¤ÎÊý¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êª²Á¤Î°ã¤¤¤âÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¼ýÆþÂÐ½ÐÈñ¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«È½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å¤Î½ÐÈñ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤ÎÂÐºö
¤ª¤è¤½20Ç¯¤ÇÊª²Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿È¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈñÍÑ¤ò¹©ÌÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤ºÏ·¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Ç¯¶â³Û¤ä¤Û¤«¤Î¼ýÆþ¡¢¤Þ¤¿Ëè·î¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êª²Á¾å¾º¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»î»»¤·¤¿¶â³Û¤è¤ê¤â¾¯¤·Â¿¤á¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜÉ¸¶â³Û¤ò·è¤á¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤äÀÑÎ©ÍÂ¶â¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Ãù¶â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÃù¶â¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¸ýºÂ¤«¤é¼«Æ°¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÍÂ¶â¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¿¶ÑµëÍ¿¤È¤È¤â¤ËÊª²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼Â¼ÁÅª¤Êº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
Ìó20Ç¯Á°¤È¸½ºß¤È¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑµëÍ¿¤È¤È¤â¤ËÊª²Á¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Êª²Á¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç10.1¡¢¿©ÎÁ¤À¤±¤À¤È26.2¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤È½ÐÈñ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤È¤¤ÎÉéÃ´¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·º£¸å¤ÎÊª²Á¾å¾º¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤¤ËÏ·¸å¤Î»ñ¶â¸»¤¬ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï·¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÃù¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£iDeCo¤äÀÑÎ©Äê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÊýË¡¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¹ñÀÇÄ£ ÎáÏÂ5Ç¯Ê¬ Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº
¹ñÀÇÄ£ Ê¿À®16Ç¯Ê¬ Ì±´ÖµëÍ¿¼ÂÂÖÅý·×Ä´ºº
e－StatÀ¯ÉÜÅý·×¤ÎÁí¹çÁë¸ý ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô 2020Ç¯´ð½à¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô Ç¯Êó Ç¯¼¡ 2023Ç¯ Åý·×É½ 1－1 ÃæÊ¬Îà»Ø¿ô¡ÊÁ´¹ñ¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー