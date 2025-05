【インフォレンズ:The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 公式ライセンスグッズ】 5月2日~ 順次予約開始 8月上旬/10月下旬 出荷開始

インフォレンズは、「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」公式ライセンスグッズの予約受付を、同社公式ECサイトにて5月2日より順次開始した。出荷・販売は8月上旬/10月下旬予定。

今回展開されるのは、アリーナで勝ち抜くとついてくる熱烈なファンをモチーフにした「熱狂的なファンピンバッジ(シリアルナンバー入り)」(2,530円)やオブリビオン・ゲートを描いた全世界5,000個限定のインゴット「ゲートインゴット」(6,600円)など。

他にも、時の竜神アカトシュをステンドグラス風に描いた全世界5,000個限定のインゴット「アカトシュインゴット(シリアルナンバー入り)」(5,500円)に暗殺ギルド・闇の一党を象徴する全世界5,000個限定のメダリオン「闇の一党メダリオン(シリアルナンバー入り)」(4,950円)や、メエルーンズ・デイゴンの剃刀を模したボトルオープナー「メエルーンズの剃刀ボトルオープナー」(2,970円)などもラインナップされている。

□インフォレンズギークショップ「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」公式ライセンスグッズ

ラインナップ

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 熱狂的なファンピンバッジ(シリアルナンバー入り)」(全世界9,995個限定)

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ゲートインゴット」(全世界5,000個限定)

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered アカトシュインゴット(シリアルナンバー入り)」(全世界5,000個限定)

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 闇の一党メダリオン(シリアルナンバー入り)」(全世界5,000個限定)

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered メエルーンズの剃刀ボトルオープナー」

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 帝都コイン(シリアルナンバー入り)」(全世界9,995枚限定)

「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 帝都アートプリント A3サイズ(シリアルナンバー入り)」(全世界995枚限定)

価格:2,530円 予約開始日:5月2日 販売/出荷時期:10月下旬価格:6,600円 予約開始日:5月2日 販売/出荷時期:10月下旬価格:5,500円 予約開始日:5月2日 販売/出荷時期:10月下旬価格:4,950円 予約開始日:5月2日 販売/出荷時期:10月下旬価格:2,970円 予約開始日:5月2日 販売/出荷時期:10月下旬価格:2,970円 予約開始日:5月2日 販売/出荷時期:8月上旬価格:4,400円 予約開始日:5月2日 販売/出荷時期:8月上旬

(C)2025 Zenimax. Zenimax, Bethesda Game Studios, and The Elder Scrolls are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.