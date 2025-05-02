àÎáÏÂ¥¤¥Á20ºÐ¡¢Âç¿Í¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤«¤é¥¹¥é¥ê¿¤Ó¤¿Çò¤¤µÓ¡¡¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÈþµÓ¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ê¤ªÍÎÉþ¤ò¡Ä¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Î¿ûÅÄ°¦µ®(20)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¿Í¥â¡¼¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Ê¤ªÍÎÉþ¤òÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÄÌÈÎ¡ÖEATME¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£Âç¿Í¥â¡¼¥É¤Î3¼ïÎà¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤ÎÃ¸¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¤«¤é¤ÏÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇò¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤âºÇ¹â¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤ÈÈþµÓ¡×¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖºÇ¶¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨²á¤®¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡ÖåºÎï¤ÇÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
3¼ïÎà¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹
¡¡¿ûÅÄ¤Ï2020Ç¯¤Ë¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Ë²ÃÆþ¡£Èþ¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡ÖÎáÏÂ¤Ç°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯10·î¡Áº£Ç¯3·î¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×(TBS)¤ÎÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£