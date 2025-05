最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2025年5月2日から4日までの3日間、インテックス大阪にて「大阪コミックコンベンション 2025」を開催中。

『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』に向けた特別展示がMARVELブースでされています。

大阪コミコン2025「マーベル・スタジオ」ブース「Road to Avengers」

開催期間:2025年5月2日(金)〜5月4日(日・祝)

開催時間:※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年5月2日(金)11:00~19:00

・2025年5月3日(土・祝)10:00~19:00

・2025年5月4日(日・祝)10:00~18:00

会場:インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102)

主催:株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会

2016年の第1回から毎年関東圏にて開催されていた東京コミコンが、2023年5月「大阪コミコン2023」として大阪に初上陸。

「大阪コミコン」待望の第3回目を開催中。

「マーベル・スタジオ」ブースでは、注目作品のフォトスポットが登場!

ROAD TO THE AVENGERS -新たなアベンジャーズに向かってーをテーマに、MCU新時代に向けた展示が楽しめます。

奇しくも大阪コミコン初日となる2025年5月2日に劇場公開された、マーベル・スタジオ最新作『サンダーボルツ*』

ハーレーダビッドソンも展示されています。

2025年夏公開予定の『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』や、

キャプテン・アメリカ ブレイブ・ニュー・ワールドのフォトスポット。

2026年公開予定の話題作『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』もフォトスポットに登場。

MCUをけん引してきたロバート・ダウニー・Jrが、まったく別のキャラクターで電撃復帰を果たすという話題作にいち早く触れられます☆

会場外にはデッドプール&ウルヴァリン、

グルート&ロケット

アントマン&ワスプのフォトスポットを展示中です。

『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』に向けた特別展示!大阪コミコン2025「マーベル・スタジオ」ブースの紹介でした。

