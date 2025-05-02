¥ê¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼½éÍèÆü¸ø±é·èÄê¡¢10·î¤ËÅìµþ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê³«ºÅ
¥¢¥È¥é¥ó¥¿½Ð¿È¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥ê¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¬½éÍèÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢10·î¤ËÅìµþ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥È¥é¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤Ë¤Î¤»¤¿¥¹¥à¡¼¥¹¤ÇÂî±Û¤·¤¿¥Õ¥í¥¦¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¤â´Þ¤à¤È¥¢¥ë¥Ð¥à4ºîÏ¢Â³¤ÇÁ´ÊÆNo.1¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢Á´À¤³¦¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Áí¿ô¤â31²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡£
2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Bigger Picture¡×¤ÏBlack Lives Matter±¿Æ°¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥½¥ó¥°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
º£Ç¯1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWHAM¡Ù¤È¤È¤â¤Ë6·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´ÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç29¸ø±é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÅìµþ¤Ç½é¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡ËË½§PIT
OPEN 18¡§00/ START 19¡§00
TICKET¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ï13,500¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¡Ê6ºÐÌ¤Ëþ¡ËÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÈ¯ÇäÆü¡¡6/7(ÅÚ)¡¡
INFO: ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó 03-3499-6669¡¡
¸å±ç¡§interfm
¸ø±é¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.creativeman.co.jp/event/lilbaby/
Creativeman¥á¥ó¥Ð¡¼Àè¹Ô¡§5/1 (ÌÚ)¡Á¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ5/7(¿å)¡Á
¥ê¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¡Official Site : https://www.iamlilbaby.com/
¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¥È¥é¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤Ë¤Î¤»¤¿¥¹¥à¡¼¥¹¤ÇÂî±Û¤·¤¿¥Õ¥í¥¦¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¤â´Þ¤à¤È¥¢¥ë¥Ð¥à4ºîÏ¢Â³¤ÇÁ´ÊÆNo.1¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡¢Á´À¤³¦¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Áí¿ô¤â31²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡£
2020Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Bigger Picture¡×¤ÏBlack Lives Matter±¿Æ°¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥½¥ó¥°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤«¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡ËË½§PIT
OPEN 18¡§00/ START 19¡§00
TICKET¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ï13,500¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¡Ê6ºÐÌ¤Ëþ¡ËÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÈ¯ÇäÆü¡¡6/7(ÅÚ)¡¡
INFO: ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó 03-3499-6669¡¡
¸å±ç¡§interfm
¸ø±é¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.creativeman.co.jp/event/lilbaby/
Creativeman¥á¥ó¥Ð¡¼Àè¹Ô¡§5/1 (ÌÚ)¡Á¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ5/7(¿å)¡Á
¥ê¥ë¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¡Official Site : https://www.iamlilbaby.com/