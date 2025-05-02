¥¢¥â¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó♡ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤Ž¢Full bloom(¥Õ¥ë¥Ö¥ëー¥à)Ž£¤ò¤´¾Ò²ð
¥È¥ê¥ó¥×Ž¥¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ëŽ¢AMOSTYLE BY Triumph(¥¢¥â¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ð¥¤ ¥È¥ê¥ó¥×)Ž£¤Ç¤Ï¡¢½ë¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ¢Full bloom(¥Õ¥ë¥Ö¥ëー¥à)Ž£¤ò¡¢2025Ç¯4·î2Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌµ¤À¤¬¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥â¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢½ë¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¡¢ÄÌµ¤À¤¬¤è¤¤¥é¥¤¥È¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ¢Full bloom(¥Õ¥ë¥Ö¥ëー¥à)Ž£¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê½Õ¤ÎÍÛµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¤È¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊÔ¤ß¥ìー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PEACH JOHN¤ÇÂç¹¥É¾Ž¢¥ß¥é¥¯¥ëŽ£¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¡É·Ú¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¡É¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì♡
·Ú¤ä¤«¤Ê¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ
Ì´¤ß¤ë¥Ö¥éⓇ ¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー ¥¨¥¢¥êー
È©Â¦¤Ë¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢ÄÌµ¤À¤Î¤è¤¤¥«¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¥Ö¥é¤Ç¤¹¡£¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¥Ð¥¹¥È¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ê¤Î¤Ë¡¢Î©ÂÎÅª¤ÇÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥Á¥Ò¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
µç¶þ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿Íµ¤¤Îµ¡Ç½À¥·¥çー¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ä¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤Ê¤É¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ¢¥Õ¥ë¥Ö¥ëー¥àŽ£¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ
¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎŽ¢AMOSTYLE(¥¢¥â¥¹¥¿¥¤¥ë)Ž£¤«¤é4·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ¢Full bloom(¥Õ¥ë¥Ö¥ëー¥à)Ž£¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÄÌµ¤À¤¬¤è¤¯·Ú¤ä¤«¤«¤Ä¤±¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥È¤Ç»È¤¨¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢AMOSTYLE¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£