2²óÌÜ¤ÎÆüÊÆ¶¨µÄ ÀÖÂôÂç¿Ã¡ÖÈó¾ï¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ëÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î2²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸ò¾Ä¤Î¿ÊÅ¸¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊÆºâÌ³Ä¹´±¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹ÀÖÂôÂç¿Ã
¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá´ü¤ËÆüÊÆÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍø±×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ç°Õ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Î¨Ä¾¤«¤Ä·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ë
¡¡¶¨µÄ¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤é¤ÏÀÖÂôÂç¿Ã¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤Î¤Û¤«¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¨µÄ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃæ¿È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÏÆüÊÆ¤ÎËÇ°×³ÈÂç¤äÈó´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡¢¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç½¸ÃæÅª¤Ê¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤ò5·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë