PAPABUBBLE(パパブブレ)から、ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー』の世界観を表現したキャンディが登場。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」など、おなじみのキャラクターがちが小さなキャンディに表現されています!

PAPABUBBLE ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』キャンディ

発売日:2025年5月5日(月)

価格:

キャンディセット 2,500円(税込) ※オリジナルステッカー1枚付き

小分けセット各種 2,500円(税込) ※オリジナルステッカー1枚付き

キャニスター 4,980円(税込)

販売店舗:札幌店/福岡店/仙台店/羽田空港店/横浜アトリエ/京都店/ルクア大阪店/心斎橋店/なんば店/名駅店/栄店/中野店/ルミネ新宿店/ジョイナス店/大丸東京店/さいたま新都心店/町田店/吉祥寺店/立川店/横浜郄島屋店/ラゾーナ川崎店/オンラインストア

「PAPABUBBLE/パパブブレ」から、ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー』デザインのキャンディシリーズを展開。

キャンディは「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」など、おなじみのキャラクターたちをモチーフにしたキャンディです。

キャンディの中には、キャラクターたちの表情が繊細に描かれており、職人の手によって丁寧に再現されています。

まるで、映画のワンシーンをそのまま閉じ込めたような仕上がりです!

色とりどりのキャンディは、“おもちゃ箱をひっくり返した”ようなポップで楽しいビジュアル。

フレーバーはキャラクターのカラーに合わせて、メロンソーダやいちごなど、お子さんに人気の高い味が中心です。

みんなで分け合える個包装タイプと

プレゼントにぴったりな瓶入りキャニスタータイプの2種類をラインナップ。

個包装タイプは、オリジナルステッカー付きです。

特別な世界観と遊び心が詰まったキャンディで、心はずむひとときが楽しめます☆

『トイ・ストーリー』に登場するキャラクターたちを、小さなキャンディの中に表現。

PAPABUBBLE ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』キャンディは、2025年5月5日より全国およびパパブブレ公式サイトにて数量限定販売です☆

