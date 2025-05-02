¡ÚÀ¥¸ÍÄ«¹á¡ÛÅÙ½Å¤Ê¤ë20Ç¯°Ê¾å¿¶¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¡Ä¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¤Ã¤È¥³¥ì¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÀ¥¸ÍÄ«¹á¡ÛÅÙ½Å¤Ê¤ë20Ç¯°Ê¾å¿¶¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¡Ä¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¤Ã¤È¥³¥ì¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×
À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡¡ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤20Ç¯°Ê¾å¿¶¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë½ä¤ê¹ç¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¡Ä¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¤Ã¤È¥³¥ì¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¿´¶¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ì½ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¡º£¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¡¡¤½¤·¤Æ¥³¥ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡¡¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¥¸Í¤µ¤ó¤ÏÀèÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿Êì¹»¤Ç¡¢²¸»Õ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö±ï¤Ç¤¹¤è¡¡¤½¤Î»þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡Öº£¤·¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖºÆ²ñ¤ÎÏ¢Â³¡Ä¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤´Ë«Èþ¡¢½é¿´Ëº¤ì¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡¢¤Ê¥¡¤ó¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û