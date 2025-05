W大阪が「ル・ショコラ・アラン・デュカス」と、3度目のコラボレーションアフタヌーンティーを開催。

「ル・ショコラ・アラン・デュカス アフタヌーンティー」の濃厚ショコラと繊細なビスキュイが、優雅な夏のひとときへと誘ってくれます☆

W大阪「LIVING ROOM」ル・ショコラ・アラン・デュカス アフタヌーンティー 2025

期間:2025年6月1日(日)〜7月31日(木)

時間:12:00〜、14:30〜、17:00〜、(フリーフロー90分制)

料金:7,800円(税・サ込) ※要予約、コーヒー・紅茶のフリーフロー付き

場所:LIVING ROOM (3階)

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」が、フレンチの巨匠アラン・デュカスが手がけるショコラ専門店とコラボレーション。

2024年に続き、3度目となるコラボレーションアフタヌーンティーがホテル3階「LIVING ROOM(リビングルーム)」にて開催されます☆

メニュー内容

(左)エクレール・ショコラ・マッチャ(右上)ボンボン・ショコラ; エスプレッソ・ジャンジャンブル・レ(右下)タブレット マンディアン ノワール ヘーゼルナッツ

2025年6月1日〜7月31日まで期間限定で提供する「ル・ショコラ・アラン・デュカス アフタヌーンティー」

今回のコラボアフタヌーンティーでは、アラン・デュカスが展開するビスケット専門店「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」から、厳選したビスキュイも登場します。

さらに、W大阪のアフタヌーンティーでは初の試みとなる「ソフトクリーム ショコラ」も用意。

ひんやりとした口どけと深みのある風味が絶妙で、暑い季節に嬉しい、爽やかなひとときが楽しめます!

厳選カカオによる濃厚なショコラの風味と、洗練されたビスキュイの繊細な味わいを堪能できるアフタヌーンティーです☆

ブリオッシュ・フイユテ・プラリネ

ブリオッシュ生地を層にして焼き上げ、「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の東京工房で作られた、ショコラ・スプレッドを詰めた「ブリオッシュ・フイユテ・プラリネ」

ショコラ・スプレッドは、風味豊かなショコラ ノワールとオ・レ、香ばしいアーモンドとヘーゼルナッツのプラリネで作られています。

そんな、ショコラ・スプレッドと、バターの風味たっぷり・ふんわり焼き上げたブリオッシュを組み合せたスイーツです。

エクレール・ショコラ・マッチャ

「エクレール・ショコラ・マッチャ」には、ショコラのクランブルと一緒に、サクッとした食感に焼き上げたシュー生地を使用。

シュー生地の中に香り高い愛知県産の抹茶のクリームをたっぷり詰め、カカオ75%ショコラと金箔をトッピングした一品です。

クープ・ショコラ・マング

カットされたマンゴーやフレッシュライムのジュレの下に、さまざまな素材を隠した「クープ・ショコラ・マング」

マンゴー風味のショコラクリームにココナッツとヘーゼルナッツ、カカオニブのザクザクショコラ、マンゴーのコンフィが入っています。

マンゴーとショコラの、夏ならではなマリアージュが楽しめるグラスデザートです!

ビスキュイ・ショコラ・ピスターシュ

(左)ビスキュイ・ショコラ・ピスターシュ(右)ビスキュイ・フレ・シトロン

ショコラの生地にカカオニブを混ぜ込んで焼き上げた「ビスキュイ・ショコラ・ピスターシュ」

ビスケットの上には、ペルー産カカオ75%のガナッシュと、ル・ショコラ・アラン・デュカス自慢のピスタチオのプラリネを絞っています。

刻んだピスタチオをトッピングした、デザートのように楽しめる、六角形のビスキュイです☆

さらに、提供直前には、ガナッシュなどをトッピングします。

ビスキュイ・フレ・シトロン

東京工房「ル・サロン」でも提供している「ビスキュイ・フレ・シトロン」は、さわやかな香りが夏にぴったりです。

ビスキュイの上には、レモンのマーマレードやシトロン・コンフィ、フレッシュレモンのゼストをトッピング。

六角形のビスキュイは、工房自慢のシトロン・コンフィを混ぜ込み、焼き上げています!

ビスキュイ・ピュール・ブール

「ビスキュイ・ピュール・ブール」は、アラン・デュカス氏の思い出に残る「おばあちゃんが作ってくれたバター風味のビスキュイ」を再現したレシピのメニュー。

香ばしさと優しさを感じる、バターの風味が口いっぱいに広がります。

サクサク・ほろほろと、軽やかな口当たりで、溶けていくような食感もポイントです☆

パレ・ノワゼット

薄く焼き上げた2枚のビスキュイで「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の自家製ヘーゼルナッツのプラリネを挟んだ「パレ・ノワゼット」

風味豊かなショコラでコーティングして仕上げており、工夫を凝らした調理方法で美味しさを追求した、濃厚な味わいが楽しめます!

ボンボン・ショコラ:エスプレッソ・ジャンジャンブル・レ

W大阪と「ル・ショコラ・アラン・デュカス」がコラボレーションした「ボンボン・ショコラ エスプレッソ」をアレンジ。

ジンジャーと組み合わせた味わいに仕上げています。

タブレット マンディアン ノワール ヘーゼルナッツ

カカオ75%ショコラに、香ばしいイタリア産のヘーゼルナッツをトッピング。

濃厚な味わいが楽しめる一品です☆

ソフトクリーム ショコラ

ソフトクリーム ショコラ

W大阪のアフタヌーンティーに初登場となる「ソフトクリーム ショコラ」

乳製品は一切使用しないので、ショコラの味をダイレクトに楽しめます!

W大阪限定「ボンボン・ショコラ」

販売時間:11:30〜18:00

料金:6個入り 3,500円(税込)

販売場所:MIXup(1階)

予約:電話 06-6484-5812(レストラン予約)、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com

世界各地から厳選されたカカオ豆を使用している「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の「ボンボン・ショコラ」

丁寧に時間をかけて、産地と個性が生きる、カカオ本来の味わいに仕上げられています。

「エスプレッソ・ジャンジャンブル・レ」は「ル・ショコラ・アラン・デュカス」が、W大阪のために開発したオリジナルフレーバー。

「エスプレッソ・ジャンジャンブル・レ」を含む、味わい豊かな6種類の「ボンボン・ショコラ」は、テイクアウトで購入できます!

ル・ショコラ・アラン・デュカス/ル・ビスキュイ・アラン・デュカス パトリックシェフ コメント

エグゼクティブ・シェフ・ショコラティエ&パティシエ パトリック・パイエー氏

今回は関西の皆様に、ル・ショコラ・アラン・デュカスに加え、昨年10月末にオープンしたル・ビスキュイ・アラン・デュカスのクリエイションも一緒にお楽しみいただけること嬉しく思います。

お勧めはW大阪限定の「ビスキュイ・ショコラ・ピスターシュ」や、焼いた六角形のビスケットにご提供する直前にガナッシュや砕いたピスタチオをトッピングする、デザートのようなビスケットをはじめ、人気のピュールブールやル・ショコラ・アラン・デュカスの人気のショコラ・スプレットがたっぷり詰まったブリオッシュなど。

また、乳製品を使用しないショコラの風味をダイレクトに味わえるソフトクリーム ショコラもぜひ、お楽しみください。

ル・ショコラ・アラン・デュカス

フランス料理シェフ、アラン・デュカスのショコラ専門店。

2018年に東京・日本橋にショコラ工房を設立。

世界各地からカカオ豆を厳選し、産地とその個性が生かされたショコラをパリと東京の工房で製造しています。

ブティックに併設されたル・サロンでは、パティシエが目の前で作り上げるショコラを使ったデザートやアフタヌーンティーを楽しめます。

厳選されたビスキュイや初の試みとなる「ソフトクリーム ショコラ」も登場する、3度目のコラボレーションアフタヌーンティー。

W大阪「ル・ショコラ・アラン・デュカス アフタヌーンティー」は、2025年6月1日〜7月31日まで開催です!

