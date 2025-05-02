È¿·â¤Î8¹æ¥½¥íHRÊü¤Ä¤Ê¤É¥Þ¥ë¥ÁH¤ÇÂÇÎ¨.308¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¡ª¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤È¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤Çµð¿Í¤ò4Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¼çË¤¤È¤Ï¡ª¡©
²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬È¿·â¤Î8¹æ¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥óÊü¤Ä¤Ê¤É
¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È
5·î1Æü¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¥«ー¥×Àï¤Ë¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡¢5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ1HR¡£È¿·â¤Î8¹æ¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÂÇÎ¨.308¤ÈÂÇ·â¹¥Ä´¤Ç¡¢µð¿Í¤ò4Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
2²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¡¢¹Åç¥«ー¥×ÀèÈ¯¤Î¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤Î½éµå¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆþ¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤ë8¹æ¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±äÄ¹11²ó1¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¹Åç¥«ー¥×7ÈÖ¼ê¡¦·ªÎÓÎÉÍù¤Î2µåÌÜ138km¥«¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¥ì¥Õ¥È¤Ø¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë°ìÈ¯¤Ë¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤âÈ¿±þ¤·¡¢6²ó¤Ëµð¿Í¤òÆ±ÅÀ¤ËÆ³¤¯5¹æ¥½¥í¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥Ûー¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£