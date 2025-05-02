¡ØSUPER EIGHT¡ÙÂçÁÒ¤Î¡Ö¿Æ»Ò¶¦±é¡×¤Ç²ò¶Ø!? ¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡í¿ÈÆâ¥Í¥¿¤Ï¥¿¥Ö¡¼¡í¤ÎÍýÍ³
ÂçÁÒ¤¬£±¹æÅ¹Éü³è¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½
£´·î21Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÄ»µ®Â²40¼þÇ¯¥³¥é¥Ü´ë²èÈ¯É½²ñ¡Ù¤Ë¡¢¡ØSUPER EIGHT¡Êµì´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ë¡Ù¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Éã¤ÇÂç¼êµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡ØÄ»µ®Â²¡Ù¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÁÒÃé»Ê¡¦¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×CEO¡Ê65¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤¬¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¡ØÄ»µ®Â²¡Ù¤ÏÃé»Ê»á¤¬1985Ç¯£µ·î£±Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Ç£±¹æÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ÂçÁÒ¤ÏÆ±¤¸·î¤Î16Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±¹æÅ¹¤Ï¡Ç08Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î39¼þÇ¯¤ÎºÝ¤ËÂçÁÒ¤¬SNS¤ÇÉü³è¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÁÒ¤Ï¡Ö¡Ø¡ÊÂçÁÒ¤¬¡Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤¬£±²ó¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Éã¿Æ¤¬¡Êº£²ó¤Î´ë²è¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤¤¡£¼«Ê¬¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î40¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿Ãé»Ê»á¤Ï¡¢¡Ö40¼þÇ¯¡¢Â©»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ40ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÁÒ¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢Ä»µ®Â²¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¡Ù¤Î³ô¤ò£±Ëü³ô½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î³ô²Á¤Ï2796±ß¡Ê£µ·î£±Æü¸½ºß¡Ë¤Ç¡¢ÂçÁÒ¤µ¤ó¤Î»ñ»º¤Ï³ô¤À¤±¤ÇÌó2800Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÏÄ¹ÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢£²¿Í¤¤¤ëÄï¤Î¤¦¤Á¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸å¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï³ô¼ç¤È¤·¤Æ¿ÆÂ²¤Î·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÐºÑ»ïµ¼Ô¡Ë
ÂçÁÒ¤ÏºòÇ¯£··î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ò¹Ô¤¦¿·²ñ¼Ò¡ØJ-pop Legacy¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤êSTARTO ENTERTAINMENT¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¡Ë¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££´·î26Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Ï¡ØJ-pop Legacy¡Ù¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¡£ÂçÁÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤Ê¤É´ØÀ¾È¯¤Î¼ã¼ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£µ·î¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¤Î°éÀ®¤ÈÈ¯·¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÂ¾ÂÐ¾Ý¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â·È¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤Ç°éÀ®¡¦È¯·¡¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÂçÁÒ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡È¿Æ»Ò¶¦±é¡É¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤ÎÁ°¿È¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤â¤½¤Î¿ÈÆâ¤â¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÁÒ¤µ¤ó¤¬¡ØÄ»µ®Â²¡Ù¤ÎÏÃÂê¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤âÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²óÂçÁÒ¤µ¤ó¤ÈÉã¿Æ¤È¤Î¶¦±é¤Î¼Â¸½¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¿ÈÆâ¤È¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢¿ÈÆâ¥Í¥¿¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á´ÌÌ²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡È¿ÈÆâ¥Í¥¿¡É¤¬¥¿¥Ö¡¼¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤Ç¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Ï¤Ê¤¼¿ÆÂ²¤Ë´Ø¤¹¤ë°·¤¤¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡¢·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆóÅÄ°ìÈæ¸Å¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Î»Ð¤Î¥á¥ê¡¼¡Ê´îÂ¿Àî¡Ë»á¤¬·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¿ÈÆâ¤¬Ã¯¤«¤È¤«¡¢¼Â²È¤¬¤É¤³¤«¤È¤«¥Ð¥ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¼Â²È¤Ê¤É¤Ë²¡¤·¤«¤±¤ë¤Î¤ò·üÇ°¤·¤Æ¼è¤ê·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â²È¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¼þÊÕ¤ò¼èºà¤µ¤ì¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ëÌÜÅª¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¿ÈÆâ¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â²óÈò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤Ï¤´Ë¡ÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢SNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ê¤É¤Ç»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
²ÈÂ²¶¦±é¤¬¡È²ò¶Ø¡É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç²ÈÂ²¶¦±é¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤À¤í¤¦¡£ºÊ¤¬²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¡¢Ä¹½÷¤¬¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¡¢¼¡½÷¤¬¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎKōki,¡Ê22¡Ë¤È²ÈÂ²Á´°÷¤¬·ÝÇ½¿Í¤Î¡ÈÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê²ÈÂ²¡É¤À¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¡ÈÆ÷¤ï¤»¡ÉÅª¤ÊÍí¤ß¤Ç¤¹¤é¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëÌÚÂ¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡È²ÈÂ²¶¦±é¡É¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://x.com/FRIDAY_twit