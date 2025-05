PGAが、2024年に続き「大阪コミックコンベンション2025(略称:大阪コミコン2025)」に出展。

PGAが発売する、さまざまなキャラクターグッズがブースで販売されています。

PGA「大阪コミコン2025)」出展

ブース位置:インテックス大阪 1-2号館 ブースNo. E-3

出展期間:2025年5月2日から4日まで

スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」の企画・製造・販売を手掛ける「PGA」が、2024年に続き「大阪コミックコンベンション2025(略称:大阪コミコン2025)」に出展。

PGAが発売する、さまざまなキャラクターグッズがブースで販売されています。

「大阪コミックコンベンション2025(略称:大阪コミコン2025)」とは、大阪市住之江区のインテックス大阪で2025年5月2日(金)から5月4日(日)の3日間に開催される、最新技術を使った様々なゲームや体験、コミックや映画の最新情報、アメリカや世界の製品やレア物グッズ展示、ハリウッドスターとの撮影会・サイン会などを開催するポップ・カルチャーのイベント。

過去に開催された「大阪コミコン2023」「大阪コミコン2024」に続いて3年連続で出展。

マーベルや

スター・ウォーズなどの限定商品を含めた、デジタルガジェット、スマホカバーなどが販売されています。

インテックス大阪 1-2号館 ブースNo. E-3で出展中です。

ニコラス・ケイジ氏、ビル・スカルスガルド氏ら豪華セレブが登壇!大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025 ニコラス・ケイジ氏、ビル・スカルスガルド氏ら豪華セレブが登壇!大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2025 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グローグーなど限定グッズが盛りだくさん!PGA「大阪コミコン2025)」出展 appeared first on Dtimes.