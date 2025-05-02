ATL¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡¡MIP¼õ¾Þ

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The 2024-25 Kia NBA Most Improved Player is¡Ä Dyson Daniels!#NBAAwards | #KiaMIP | @Kia pic.twitter.com/GSaRR2lDfy
- NBA (@NBA) April 30, 2025
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