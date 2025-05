¾®³ØÀ¸¤¬¥Þ¥Í¡¼¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò ³Ú¤·¤¯¡¢¿¼¤¯³Ø¤Ö¡ª¶µ°é¤ÈÃµµá¼Ò¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹2025½Õ¡×

教育と探求社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループと協働し、2025年4月20日(日)、小学生向け金融教育イベント「マネージーニアス2025春」をCIC Tokyo(東京都港区)にて開催しました。

教育と探求社「マネージーニアス2025春」

主催 :三菱UFJフィナンシャル・グループ

協力 :教育と探求社

開催日 :2025年4月20日(日) 午前・午後の2回開催

会場 :CIC Tokyo(虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階)

参加対象 :東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県在住の小学校5・6年生とその保護者

参加費 :無料

参加人数 :親子40組(計80名)

このイベントには、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県在住の小学校5・6年生とその保護者、あわせて40組80名が参加。

カードゲームやワークショップを通じて、子どもたちは楽しみながらお金の役割や社会とのつながりを学びました。

■ゲームとワークで「お金の本質」にふれる探究型プログラム

本イベントでは、教育と探求社が提供する探究型金融経済教育プログラム「VALUE」(90分)と「LOOP」(70分)を実施。

「VALUE」では、世の中のさまざまなモノやコトには価格がついていて、それは人によって、あるいは状況によって、高い安いといった感じ方が異なり、その違いについてカードを活用しながら対話しました。

それぞれの価値観の違いを知り、驚きと楽しさを感じていました。

続く「LOOP」では、社会の中でお金がどのように回っているかを付箋を使って可視化し、経済の循環構造や「お金の力」に気づくワークを展開。

子どもたちは主体的に意見を出し合い、初対面の友だちとも協力しながら学びを深めていました。

体験ワークでの様子(1)

体験ワークでの様子(2)

■学びと笑顔にあふれた一日

イベント当日は、子どもたちの笑顔と活気があふれ、対話を通して、お金について深く学んだ一日となりました。

ファシリテーターの問いかけに対し、子どもたちは積極的に意見を述べ、保護者も一緒に考えながら参加する姿が印象的でした。

子どもたちからは以下のような声が寄せられています。

●「初めて会った友だちとお金について話せて楽しかった」

●「お金の使い方によって、人生が変わると思った」

●「いろいろな状況によってお金の価値が変わるのがわかった」

●「お金がどう社会を動かすのかがわかった」

●「また参加したい!」

子どもたちは新しい発見や自信を得た表情に満ちていました。

また、保護者からも次のような感想をいただいています。

●「子どもたちが飽きずに、楽しくお金について学べるプログラムだなと感じました。

参加して良かったです」

●「キャッシュレス化が進み、現金に触れる機会が減る中、お金の価値や人それぞれの感覚など、子どもだけでなく大人も学ぶ良い機会となりました」

●「子どもたちの知的好奇心を引き出しながら、しっかりグループワークができる工夫もされていて、本当に楽しく学べました」

体験ワークでの様子(3)

体験ワークでの様子(4)

■未来を生きる子どもたちに必要なマネーマインドセット

キャッシュレス決済やデジタル通貨が進化し続ける社会の中で、子どもたちには金融を「知る」だけでなく「活用し、判断する力」が求められます。

マネージーニアスは、「知識の詰め込み」ではなく、「体験と対話」を通してマネーマインドセットを育む探究型プログラムです。

