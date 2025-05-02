11»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï236±ß¹â¤Î3Ëü6688±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¤¬39.12±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡2Æü11»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ236.36±ß¡Ê0.65¡ó¡Ë¹â¤Î3Ëü6688.66±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï505¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï1053¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï74¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò39.12±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥À¥¤¥¥ó <6367>¤¬26.11±ß¡¢£Ë£Ä£Ä£É <9433>¤¬16.96±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬15.30±ß¡¢ÂçÄÍ£È£Ä <4578>¤¬12.24±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï31.93±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬10.73±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬6.99±ß¡¢¥¨¥×¥½¥ó <6724>¤¬6.49±ß¡¢¥Ç¥£¥¹¥³ <6146>¤¬5.65±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ19¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢°åÌôÉÊ¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨11»þ0Ê¬0ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò39.12±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥À¥¤¥¥ó <6367>¤¬26.11±ß¡¢£Ë£Ä£Ä£É <9433>¤¬16.96±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬15.30±ß¡¢ÂçÄÍ£È£Ä <4578>¤¬12.24±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï31.93±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬10.73±ß¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬6.99±ß¡¢¥¨¥×¥½¥ó <6724>¤¬6.49±ß¡¢¥Ç¥£¥¹¥³ <6146>¤¬5.65±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ19¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢°åÌôÉÊ¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨11»þ0Ê¬0ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹